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18.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Казахстане стартовали военные учения "Айбалта-2019"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Казахстане стартовали крупномасштабные стратегические командно-штабные учения "Айбалта-2019" ("Секира"), сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Основной целью учений является совершенствование слаженности органов военного управления. 

В министерстве отметили, что в учениях задействованы около 8000 военнослужащих и более 2000 единиц вооружения и военной техники.

На месте проведения учений смоделирована обстановка с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Учения пройдут на полигоне "Коктал" в Алма-Атинской области до 3 мая.

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Страны
Казахстан
Проекты
Военные учения
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