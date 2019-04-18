В Казахстане стартовали военные учения "Айбалта-2019"

В Казахстане стартовали крупномасштабные стратегические командно-штабные учения "Айбалта-2019" ("Секира"), сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Основной целью учений является совершенствование слаженности органов военного управления.

В министерстве отметили, что в учениях задействованы около 8000 военнослужащих и более 2000 единиц вооружения и военной техники.

На месте проведения учений смоделирована обстановка с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Учения пройдут на полигоне "Коктал" в Алма-Атинской области до 3 мая.