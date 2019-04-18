АПЛ пятого поколения ВМФ РФ получит элементы искусственного интеллекта

Ещё несколько дней назад после выхода на страницах "ВО" материала о возможных вооружениях перспективных атомных подводных лодок проекта "Хаски" некоторые читатели высказали сомнения относительно того, что этот проект вообще получит развитие. Сегодня стало известно, что в МБМ "Малахит" проводятся опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевых подводных лодок 5-го поколения.

Источник изображения: topwar.ru

По сообщению информагентства ТАСС, речь идёт об ОКР шифра "Лайка". Источник информационного агентства отметил, что речь идёт о работах по созданию перспективных субмарин, основным ударным оружием которых станут гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные поражать не только отдельные корабли или ударные корабельные (авианосные) группы противника, но и объекты его береговой инфраструктуры.

В материале сообщается, что упор делается в том числе на единую интегрированную систему боевого управления, которая в свою очередь будет основываться на использовании элементов искусственного интеллекта.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что проектирование концепта перспективной субмарины нового поколения "Хаски" представителями "Малахита" завершено. Теперь реализуется следующий этап работ.

Продемонстрировать концепт многоцелевой АПЛ "Хаски" ранее обещали после 2020 года.