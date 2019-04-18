СМИ пытаются разобраться, что США скрывают на базе Ванденберг

Американская авиабаза Вандерберг, расположенная в Калифорнии, известна тем, что обладает собственным космодромом, с которого ранее планировали запускать приписанные ВВС "Шаттлы". Именно здесь было обнаружено странное сооружение, связанное со взлетно-посадочной полосой. Разобраться с его назначением взялось издание The Drive.

Источник изображения: https://www.thedrive.com

Во время полетов "Шаттлов" здесь был возведен SLC-6 – комплекс, предназначенный для их запуска. Однако после разочарования в данных космических аппаратах ВВС страны переключили свое внимание на другие изделия. Именно на территории SLC-6 находится объект с неизвестной функциональной нагрузкой. Ранее он был призван осуществлять обслуживание и ремонт "Шаттлов" и имел обозначение OPF. После того, как был сделан журналистский запрос выяснилось, что администрация авиабазы не желает делиться какой-либо информацией о нем и даже комментировать его существование.

Нет другого объяснения, которое приходит на ум, кроме того, что здесь скрывается невероятно продвинутое секретное авиационное изделие, которому требуется много места.

- считает обозначенное издание.

Во-первых, объект расположен в глубине и без того защищенного комплекса. Во-вторых, он обладает внушительными размерами. В-третьих, сооружение имеет доступ к одной из самых длинных ВПП в Соединенных Штатах. И наконец, что самое важное, авиабаза Ванденберг находится на побережье Калифорнии, рядом с которым расположены обширные военные полигоны, находящиеся вдали от населенных пунктов. На них проходят испытания секретные воздушные суда и средства поражения, проводятся военные игры.

Люди часто думают, что секретный самолет можно засунуть в любой ангар на любой базе […] Лишь немногие объекты способны обеспечить высокую безопасность и изоляцию […] что мы видим в Ванденберге.

Источник изображения: https://www.thedrive.com

Итак, что сегодня там прячется? Вполне возможно, что это высокоскоростное средство, для которого требуется длинная ВПП. Lockheed Martin уже заявлял о своем интересе к многоразовому изделию для нужд ВВС США, обладающему большими скоростями. Учитывая, что ширина основного отсека объекта составляет примерно 150 футов (46 м), здесь как раз может разместиться что-то размером с космический челнок. В роли секретного изделия может выступать и двухступенчатая система космического запуска.

Мы понятия не имеем, что там скрывается.

- делает неоригинальный вывод западное издание.