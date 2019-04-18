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18.04.2019
Военное обозрение

Создание нового снайперского комплекса "Уголёк" вышло на следующий этап

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Создаваемый Центральным институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) новый снайперский комплекс "Уголек" вышел на этап оценочных и сравнительных испытаний, сообщает газета "Климовский оружейник", издаваемая институтом.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, новый этап испытаний нового высокоточного самозарядного снайперского комплекса, создаваемого только с использованием российских компонентов, вышел на этап сравнения снайперских винтовок, предлагаемых для него. Отмечается, что комплекс разрабатывается по заказу Министерства обороны.

В ходе предыдущего этапа испытаний была проведена первичная оценка снайперских систем нескольких отечественных разработчиков. На новом этапе предстоит провести более детальный анализ представленных отечественных снайперских винтовок в области их точности и кучности стрельбы, а также бронепробиваемости. Далее в рамках разработки будут отобраны несколько винтовок, из которых после комплекса испытаний будет выбрана одна, на основе которой пойдет дальнейшая разработка. По имеющейся информации для комплекса "Уголек" рассматриваются шесть российских снайперских винтовок различных систем.

Комплекс разрабатывается в 2-х калибрах - 7,62х51 мм (.308 Winchester) и 8,6х69 мм (.338 Lapua Magnum).

Ранее сообщалось, что комплекс создается на основе полуавтоматической винтовки. Он предназначен для стрельбы на дальние дистанции, а не для замены СВД .

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Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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