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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Зачётные стрельбы уже выполнили 2,5 тыс. танкистов

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Учебные боевые стрельбы выполнили более 2,5 тысяч танкистов общевойсковой армии из подразделений, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской области, сообщает в среду штаб Западного военного округа (ЗВО).

"Контрольная проверка подразделений армии проводится комиссией Генерального штаба Вооруженных сил РФ", - сказано в сообщении.

В рамках этой проверки свыше 2,5 тыс. военнослужащих танковых подразделений, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской области "успешно сдали упражнения контрольных стрельб", говорится в сообщении.

По данным штаба округа, комиссией Генштаба предусмотрена проверка боевой и мобилизационной готовности, уровня оперативной и боевой подготовки, повседневной жизнедеятельности в штабе округа, силах Балтийского флота, общевойсковых и танковой армиях, Ленинградском объединении ВВС и ПВО. А также в мотострелковых, артиллерийских, танковых, ракетных соединениях, бригадах материально-технического обеспечения. Проверяемые войска и силы дислоцированы в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Белгородской, Нижегородской и Смоленской областях.

На первом этапе комиссия "проверила выполнение упражнений учебных боевых стрельб, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения танков Т-72Б3 и прикрытие передвижения с использованием дымовых завес". "При этом для экипажей танков Т-72Б3 созданы сложная мишенная обстановка для стрельбы, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки - до 2 200 м, а также сокращено время показа мишеней", - отмечается в сообщении.

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1 комментарий
№1
18.04.2019 09:07
Интересно было бы увидеть результаты стрельбы на примере хотя бы одной из танковых рот! Сам был командиром ТР шесть лет, и знаю,чего стоит на контрольной проверке получить хотя бы хорошую оценку!
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