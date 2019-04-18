Около 8 тыс. военных участвуют в маневрах на полигоне "Коктал" в Казахстане

Нур-Султан. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Около 8 тыс. казахстанских военнослужащих и более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая авиацию, задействованы в командно-штабных учениях "Айбалта-2019", которые начались на полигоне "Коктал" в Алматинской области, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Казахстана.

В маневрах участвуют воинские части и подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Сил специальных операций, специальных войск и материально-технического обеспечения, отметили в пресс-службе.

"Целями учений являются совершенствование слаженности органов военного управления, повышение полевой выучки войск и выработка устойчивых практических навыков у штабов и командиров в управлении войсками", - говорится в сообщении.