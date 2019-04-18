Во Франции испытали первый серийный Beluga XL

В Airbus осуществили лётные испытания первого серийного самолёта (второго по общему счёту), который предназначен для транспортировки негабаритных грузов. Речь идёт о воздушном транспортнике Beluga XL. Продолжительность первого лётного испытания этого широкофюзеляжного самолёта с достаточным необычным расположением кабины лётчиков составила около пяти с половиной часов. Взлёт и посадка проходили во французской Тулузе.

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Базовой моделью для Beluga XL (Airbus A330-743L) является A330-200. Самолёт создавался для перевозки грузов общей массой свыше 50 тонн. По последним данным, его грузоподъёмность составляет около 53 т. При этом размах крыла – 60,3 м, длина – около 63 м. Максимальная взлётная масса – 227 тонн.

Реализуемая европейской компанией программа имеет общую стоимость примерно в 1 млрд евро.

По некоторым данным, одно из назначений новейшего грузового самолёта состоит в перевозке крыльев, используемых при создании авиалайнеров A350 XWB.

Специалисты компании изучили данные о первом лётном испытании этого самолёта и признали их успешными. Отмечена устойчивая работа двигателей.

Первый полёт Beluga XL совершил в июле прошлого года. Это был первый созданный компанией самолёт. Тогда полёт продолжался чуть больше 4-х часов и так же не вызвал нареканий у создателей транспортника.