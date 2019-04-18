Польша загнала свои войска в Сувалкские "клещи" России

Антони Мацеревич, возглавлявший военное ведомство Польши с конца 2015 до начала 2018 года, на днях раскрыл местному изданию Dziennik Gazeta Prawna достаточно интересные обстоятельства борьбы, разыгравшейся в среде генералитета несколько лет назад. Если отбросить в сторону "ярлыки", наклеиваемые экс-министром на своих противников, то схематично ее можно будет обрисовать следующим образом.

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Мой взгляд на стратегический альянс с США известен как минимум на протяжении 40 лет.

- отметил Мацеревич.

Именно это заявление следует рассматривать в качестве отправной точки его военного "реформаторства". До его прихода на министерский пост военное руководство страны очень осторожно подходило к возможности конфронтации с Москвой. Однако при Мацеревиче началась масштабная реализация идеи создания угрозы России на Сувалкском направлении. Как он указывает, данный вариант концентрации сил является единственным способом защиты Прибалтики.

Если мы не сохраним Сувалкский коридор, тогда Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны и окажутся в мешке, без каких-либо шансов на защиту от российской агрессии.

Однако этим замыслам упорно сопротивлялась группа генералов. В их числе был глава Генштаба Мирослав Ружаньский.

Он даже не скрывал, что был противником […] укрепления вооруженных сил на восточном берегу Вислы.

- поясняет Мацеревич.

Ружаньский категорически возражал против передислокации войск, считая, что переброска сил на Восток означает их быстрое уничтожение в случае конфликта. Он указывал, что здесь нет необходимой инфраструктуры и даже отсутствует "плечо снабжения". Однако проблема крылась гораздо глубже – в оценке роли польской армии в потенциальном конфликте.

Война с Россией вообще не учитывала польские вооруженные силы […] мы должны были являться […] скромным дополнением к бундесверу.

- отмечает Мацеревич.

Со стороны "ВО" укажем, что именно в этом заявлении, пусть и достаточно натянутом, скрывается прошлая стратегия польского генералитета. Пребывание страны в составе Варшавского блока наложило свой отпечаток на размещение войск, сосредоточенных, главным образом, на немецкой границе. Однако даже после переориентации Польши на Запад данное расположение армии играло, несомненно, положительную роль.

Дело в том, что в случае даже гипотетического наступления российских войск, о котором в последнее время постоянно твердят в Варшаве, вооруженные силы Польши получали возможность объединится с бундесвером, что позволило бы существенно усилить их боевые возможности.

При размещении у так называемой Восточной стены польские войска теряют шансы на перегруппировку и практически сразу же вступают в бой. Единственной альтернативой обороны в таком случае будет наступление по Сувалкскому коридору в попытке пресечь продвижение армии РФ из Белоруссии на Калининград или опередить его.

Однако оба варианта чреваты катастрофическими последствиями. Учитывая значительную разницу в боевых потенциалах стран, высока вероятность, что польские войска в любом случае окажутся зажатыми в "клещи". Их марш в сторону Прибалтики лишь увеличит данную вероятность. По всей видимости, в Варшаве это прекрасно понимают, постоянно обращаясь к США с просьбой о размещении в Польше крупного военного контингента. Но думать об этом следовало раньше, когда под руководством Мацеревича войска загонялись в будущие "котлы".