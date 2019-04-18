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18.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США признали провал попыток отговорить Турцию от покупки С-400

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Источник изображения: vk.com/mil

Вашингтон и Анкара в ходе прошедших консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает The Wall Street Journal.

В материале констатируется, что "США и Турция не смогли выйти из тупика относительно планов Анкары развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе", передает ТАСС.

В статье приводятся слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, который выразил надежду, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400.

Калын подчеркнул, что "санкции будут контрпродуктивными и приведут к негативным последствиям". "Всем следует понимать, что у Турции имеется обоснованная обеспокоенность относительно безопасности", – добавил официальный представитель Тайипа Эрдогана.

При этом, он обратил внимание, что Анкара не исключает возможности приобретения и американских ЗРК Patriot, которые, по его словам, не станут заменой С-400. "Было бы интересно проверить, какие из них лучше", – заявил официальный представитель президента Турции.

Издание считает, что развертывание С-400 в Турции, вероятнее всего, начнется в течение следующих двух или трех месяцев. "Это оставляет мало времени для решения спорного вопроса", – заключает издание.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию могут начаться до июля 2019 года. Более того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам ЗРС С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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