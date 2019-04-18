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18.04.2019
Военное обозрение

Документы на экспорт Су-57 прошли согласование

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Стало известно об окончательном согласовании документов, связанных с разрешением на продажу отечественного истребителя 5-го поколения за рубеж. В материале "Интерфакса", сославшегося на информированный источник, сообщается о том, что все документы разрешительного характера на экспорт Су-57 прошли согласование.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечено, что вопрос носит исключительно технический характер.

Основная причина выдачи документов, разрешающих экспорт Су-57, связывается с его первым зарубежным показом. Ранее сообщалось, что произойти это должно осенью текущего года в ходе авиакосмической выставки в Объединённых Арабских Эмиратах.

В корпорации Ростех считают, что именно ближневосточные страны могут проявить особый интерес к российскому истребителю пятого поколения.

По некоторым данным, "выставочный" образец Су-57 будет представлен в ОАЭ с новейшими двигателями – двигателями второго этапа, которые существенным образом развивают возможности боевой машины. Нужно напомнить, что первые Су-57 в ВКС РФ планируют поставить с двигателями первой очереди.

Таким образом, российский самолёт может составить определённую конкуренцию американским самолётам пятого поколения на международном рынке, особенно при учёте тех многочисленных недоработок, которые продолжают выявлять при эксплуатации сверхдорогостоящих F-35. Однако для зарубежных потенциальных заказчиков Су-57 по-прежнему остаётся "тёмной лошадкой".

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
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