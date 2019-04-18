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18.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России стартовали ОКР по созданию многоцелевой АПЛ пятого поколения

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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" завершило научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" по определению облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения и приступило к следующему этапу – опытно-конструкторским работам под шифром "Лайка", сообщил источник в ОПК.

В оборонно-промышленном комплексе сообщили, что научно-исследовательская работа под шифром "Хаски" была завершена "Малахитом" в конце 2018 года, ее результаты были одобрены военным ведомством, передает ТАСС.

"После "Малахит" приступил к следующему этапу создания подлодки – ОКР под шифром "Лайка", – рассказал источник в ОПК.

По его словам, новейшая многоцелевая АПЛ пятого поколения "будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом".

Источник не раскрыл предполагаемые технические характеристики перспективной субмарины, уточнив лишь, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Ранее сообщалось, что многоцелевую АПЛ пятого поколения решили оснастить роботами-амфибиями.

На Запале перспективную российскую субмарину прозвали "подводным аналогом F-35".

Антон Никитин

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Страны
Россия
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Циркон-С 3М22
Компании
Малахит С-ПМБМ
Проекты
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