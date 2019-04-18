Telegraph (Великобритания): Россия разместит в Арктике свои лучшие системы ПВО

Россия развернет в Арктике новейшие зенитные ракеты для защиты от угроз, в том числе американских ядерных бомбардировщиков. К концу 2020 года на арктическом побережье и островах будут размещены ракеты С-400, способные поражать цели — самолеты и крылатые ракеты — на дальности до 400 километров, пишет «Телеграф».

Россия развернет в Арктике новейшие зенитные ракеты для защиты от угроз, в том числе американских ядерных бомбардировщиков. К концу 2020 года на арктическом побережье и островах будут размещены ракеты С-400, способные поражать цели - самолеты и крылатые ракеты - на дальности до 400 километров, цитирует газета "Известия" источники в Министерстве обороны.

Для зенитных ракетных соединений, размещенных вдоль Северного морского пути, создается новая инфраструктура в рамках наращивания Россией военного присутствия в масштабах, невиданных в регионе со времен холодной войны.

Министерство обороны, которое пока не ответило на просьбы прокомментировать эти сообщения, заявило в декабре, что в числе тех, кто получит С-400, будут силы ПВО в Арктике.

Новые зенитные ракетные системы предназначены для защиты Северного морского пути в Азию. Его Россия развивает из-за усиления таяния арктических льдов в результате глобального потепления. На прошлой неделе Владимир Путин на заседании Арктического форума объявил о новой стратегии развития Арктики, заявив, что температура в полярном регионе повышается в четыре раза быстрее, чем на планете в целом.

Он заявил, что Россия в этом году запустит три атомных ледокола и предложит налоговые льготы для привлечения инвесторов на север.

Во вторник чиновники заявили, что на арктическом побережье в поселке Сабетта, где построен терминал сжиженного газа, будет создан крупный морской порт, к которому будет протянута железнодорожная ветка.

Военные укрепляют свой северный оборонительный рубеж, создают новую арктическую бригаду и восстанавливают базы, построенные в советские времена на полярных островах, таких как Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Ранее в этом месяце Минобороны организовало поездку тележурналистов на базу "Северный клевер" на острове Котельный, где размещены до 250 военнослужащих, а также зенитные ракетно-пушечные системы "Панцирь" с ракетами средней дальности класса "земля-воздух".

После прошлогодних военных учений "Единый трезубец" (Trident Juncture) в Норвегии с участием войск Великобритании другие страны НАТО продолжали проводить учения в Арктике "с прицелом" на Россию, последние из которых состоялись в марте в Канаде. Министр обороны Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson) объявил в феврале, что Великобритания направит войска для обучения в Норвегии и что британские противолодочные самолеты будут совершать полеты над Арктикой.

Во время прошедшего на прошлой неделе Арктического форума российские истребители МиГ-31 отрабатывали перехват бомбардировщиков, имитировавших атаку на остров Врангеля в Чукотском море.

Сейчас на севере осуществляется развертывание комплексов С-400. "В случае масштабного конфликта американские военные собирались нанести удар" по промышленным районам Центральной России со стороны Арктики, сказал в интервью "Известиям" бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Он привел в пример секретную операцию "Гигантское копье" (Giant Lance) времен холодной войны, когда в 1969 году Ричард Никсон направил стратегические бомбардировщики в полет над Северным Ледовитым океаном, пытаясь заставить СССР и Северный Вьетнам сесть за стол переговоров. Этот шаг был частью "теории безумца", целью которой было убедить Москву в том, что Никсон достаточно неадекватен, чтобы приказать нанести ядерный удар, если она отвергнет требования США.

"Советские самолеты и средства ПВО способны были их встретить на расстоянии в 1000 километров от побережья, - сказал Бижев. - Сейчас наша страна возвращается к аналогичной оборонной концепции". "Известия" также сообщали, что Россия отмечает увеличивающуюся "интенсивность разведывательных полетов самолетов и беспилотников стран НАТО" в Арктике, в том числе "американских беспилотных летательных аппаратов стратегической разведки", испытывавших ее северную оборону.

Издание также отметило, что в прошлом году по Северному морскому пути без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции.

Алек Лун (Alec Luhn)

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