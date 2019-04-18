Бразильская проникающая авиационная бомба AEQ BPEN 2000

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Victor Barreira "Brazilian AEQ develops 2,000 lb penetrator bomb", бразильская химическая компания Aliança Eletroquímica Ltda. (AEQ) (являющаяся в том числе значительным производителем авиационных бомб серии Mk 80) заявила, что в интересах "одного иностранного заказчика" разработала проникающую авиационную бомбу BРEN 2000 калибра 2000 фунтов, уже получив контракт на их серийную поставку.

Разработанные бразильской компанией Aliança Eletroquímica Ltda. (AEQ) проникающие авиационные бомбы BРEN 2000 калибра 2000 фунтов (с) AEQ (via Jane's)

Разработка бомбы BРEN 2000 была начата AEQ по заказу неназываемого иностранного заказчика в 2017 году, сейчас проводится заключительный этап испытаний бомбы на полигоне ВВС Бразилии в Сайка. Компания заявляет, что завершение испытаний и начало поставок ожидаются в течении шести месяцев.

Бомба BРEN 2000 имеет фактическую массу 960 кг и длину 3,72 м и диаметр 368 мм. Бомба оснащена проникающей боевой частью весом 237 кг, корпус которой выполнен из вольфрамового сплава. Боевая часть снаряжается производимым AEQ взрывчатым веществом "тритонал рецептуры В" (смесь ТНТ. PBX и RDX) или объемно-детонирующим ВВ, а также программируемым взрывателем. Требованием к бомбе является пробитие слоя усиленного железобетона в 1,8 м.

Бомба BРEN 2000 может использоваться в неуправляемом варианте или оснащаться комплектом коррекции.