Россия скорректирует космическую стратегию

Космическая стратегия России будет скорректирована с учетом современных мировых тенденций. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам расширенного заседания Совета безопасности.

Эксперты сообщили "Известиям", что для модернизации космической отрасли необходимо переоснастить предприятия и начать создавать новые программы обучения инженеров и техников среднего звена.

"Я бы вложил средства в создание кадрового потенциала. Например, сделал бы специальные стипендии в разных техникумах или открыл программу по подготовке среднего технического персонала", — заявил академик РАН, заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

Корректировки к основам государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу должны быть представлены к 15 июля.