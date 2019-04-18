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18.04.2019
Известия.ru

Россия скорректирует космическую стратегию

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Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Космическая стратегия России будет скорректирована с учетом современных мировых тенденций. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам расширенного заседания Совета безопасности.

Эксперты сообщили "Известиям", что для модернизации космической отрасли необходимо переоснастить предприятия и начать создавать новые программы обучения инженеров и техников среднего звена.

"Я бы вложил средства в создание кадрового потенциала. Например, сделал бы специальные стипендии в разных техникумах или открыл программу по подготовке среднего технического персонала", — заявил академик РАН, заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

Корректировки к основам государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу должны быть представлены к 15 июля.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Персоны
Путин Владимир
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