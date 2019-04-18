Ким Чен Ын впервые за пять месяцев провел военную инспекцию

Гонконг. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил неожиданный визит в подразделение ВВС, сообщает ЦТАК.

"Ким Чен Ын во вторник руководил летной подготовкой боевых летчиков подразделения 1017 Военно-воздушных и зенитных сил Корейской Народной Армии", - отмечает агентство.

Как следует из сообщения, Ким Чен Ын заявил, что важно провести внезапную проверку регулярной готовности подразделения, поскольку воздушные бои ведутся без предварительного уведомления.

Северокорейский лидер был удовлетворен отличной подготовкой пилотов, которые могут "выполнять любое боевое задание независимо от условий и обстановки", отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ына сопровождали высокопоставленные партийные чиновники, в том числе недавно назначенный церемониальным главой государства Цой Рен Хэ.