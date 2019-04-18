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18.04.2019
Вестник Мордовии

Русский "химический разведчик" "Берлога" на базе Т-72: защищеннее в мире нет

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Для российской армии создана не имеющая аналогов в мире машина радиационной и химической разведки РМХ-7 "Берлога". В марте 2005 года ее приняли на снабжение войск РХБЗ.

Возможно, она даже успела поступить в войска, но об этом ничего не известно. Обычно на проводимых в Подмосковье форумах "Армия" стараются продемонстрировать все имеющиеся на вооружении образцы техники, однако "Берлогу" так ни разу и не показали.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Хотя нельзя исключать, что ее наконец продемонстрируют в 2019 году.

Ранее сообщалось, что установленное оборудование позволяет фиксировать уровни заражения местности с высокой точностью и передавать полученные данные в автоматическом режиме. Экипаж может находиться в бронемашине 24 часа.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

По мнению специалистов, РХМ-7, созданная на базе основного боевого танка Т-72, в отличие от своих легких колесных и гусеничных собратьев может работать в самых экстремальных условиях.

Использованы материалы: "ВНИИтрансмаш", russianarms.ru, Отвага2004

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Проекты
ЯО
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