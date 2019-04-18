Источник: в России начались ОКР по созданию атомной подлодки пятого поколения
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Ранее Минобороны одобрило облик новой многоцелевой АПЛ, отметил собеседник ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" начало опытно-конструкторские работы (ОКР) под шифром "Лайка" по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, "конце 2018 года "Малахит" завершил научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" с определением облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, результаты работы были одобрены военным ведомством".
"После "Малахит" приступил к следующему этапу создания подлодки - ОКР под шифром "Лайка", - сказал собеседник агентства.
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