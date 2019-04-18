В 2018 году на околоземной орбите разрушились восемь спутников

В Главном центре разведки космической обстановки Космических войск ВКС заявили, что рост числа обломков на орбите может создать угрозу российским спутникам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская система контроля космического пространства (СККП) зафиксировала восемь случаев разрушения космических аппаратов на орбите Земли в 2018 году, хотя ранее наблюдались единичные случаи. Увеличение числа обломков на орбите в ближайшие 10 лет может создать угрозу российским спутникам, говорится в докладе специалистов Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

По данным авторов доклада, к настоящему времени число запусков в мире по сравнению с 2015 годом выросло в два раза, также участились случаи разрушения аппаратов. "Если до 2018 года СККП фиксировались единичные случаи разрушения космических объектов на орбите, то в 2018 году СККП зафиксировано восемь случаев разрушений", - говорится в тезисах доклада, подготовленного в рамках конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".

В документе отмечается, что к концу 2018 года система контроля РФ сопровождала свыше 8 тыс. объектов на орбитах и только 2,5 тыс. из них являлись действующими аппаратами.

В центре пришли к выводу, что безопасность полетов российских космических аппаратов в ближайшие 10 лет может оказаться под угрозой. "В связи с вышеизложенным выполнение задачи по обеспечению безопасности полетов отечественных космических аппаратов на орбитах в складывающихся условиях в ближайшее десятилетие может быть сильно затруднено", - говорится в докладе.

По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2,2 тыс. действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.