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18.04.2019
ТАСС

В России планируют разработать новый модульный скафандр для космонавтов

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Скафандр «Орлан-МКС»
Скафандр «Орлан-МКС».
Источник изображения: Ростех

Его можно будет использовать в том числе при высадке на Луну, отметил гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. НПП "Звезда" планирует в 2019 году начать разработку нового модульного скафандра для космонавтов. Соответствующий контракт предполагается подписать с РКК "Энергия", сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор "Звезды" Сергей Поздняков.

"Мы готовим предложение под новый скафандр. В этом году мы уже точно должны сформулировать облик и начать работу. Мы надеемся, что контракт будет подписан в этом году, вероятнее всего, с "Энергией", - сказал Поздняков.

По его словам, новый скафандр можно будет использовать и при выходе в открытый космос с Международной космической станции, и при высадке на Луну, хотя последняя потребует небольшой трансформации снаряжения.

"Жесткая кираса для высадки на Луну должна быть укороченной, возможно, будет изменен вход. Самое главное - это оболочка ног, потому что подвижность должна быть очень высокой. Но основная концепция скафандра останется такой же", - пояснил собеседник агентства.

На разработку скафандра, полагает он, уйдет несколько лет с учетом "цикла отработки и испытаний". По его словам, неофициальные предложения по проекту уже были озвучены "Энергии".

С 2018 года российские члены экипажа Международной космической станции выходят в открытый космос в скафандре "Орлан-МКС". Он не предназначен для использования на поверхности планет. "Орлан-МКС" отличается от отличается от предыдущей версии скафандра новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая поддерживает наиболее комфортную температуру для космонавта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Луна
МКС
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