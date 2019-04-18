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18.04.2019
Известия.ru

Раскрыты характеристики С-350 "Витязь"

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 "Витязь" по итогам госиспытаний хорошо показал себя и вскоре заменит устаревшие С-300П и С-300ПС, рассказал эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"С-300П и С-300ПС в Вооруженных силах было достаточно много, порядка 50. У этих комплексов уже истекли все сроки службы. Их сменит С-350 — система объектовой противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности с повышенным боекомплектом", — цитирует Мураховского "РИА Новости".

Новый ЗРК С-350 состоит из самоходной пусковой установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства и командного пункта на базе шасси специального автомобиля БАЗ. Установка оснащается двумя типами ракет, в том числе средней дальности, аналогичных ракетам С-400.

Первые ракеты — 9М100 — предназначены для поражения любых аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии 120 км.

Вторые — 9М96 — могут перехватывать цели на дальности 15 км.

"Это в основном низколетящие объекты: крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, барражирующие боевые блоки. Скорость поражаемой цели — до 1000 м/с. "Витязь" в этой модификации соответствует комплексам малой дальности", — отметил эксперт.

Мураховский подчеркнул, что С-350 является элементом общей автоматизированной системы противовоздушной обороны и дешевле С-400 "Триумф".

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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