Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов

Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии. Об этом 16 апреля сообщил телеканал CNBC.

Согласно докладу ведомства, теперь летчики могут проходить дополнительную компьютерную тренировку с MCAS. Однако сроки сертификации лайнеров с этой системой не указаны.

Также акционерам Boeing рекомендовали назначить независимое лицо на должность председателя совета директоров компании. Сейчас этот пост занимает генеральный директор корпорации Деннис Меленберг.

Многие страны мира отказались от использования Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с участием данной модели. Первая произошла в октябре 2018 года в Индонезии. Самолет компании Lion Air упал через 13 минут после вылета, погибли 189 человек.

10 марта 2019 года лайнер той же модели рухнул в Эфиопии, также спустя несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Министерство транспорта США создало специальную комиссию для проверки процесса сертификации 737 MAX, а Boieng начал работу над новым программным обеспечением.

5 апреля производитель признал наличие ошибок в ПО и системе коррекции маневрирования (MCAS), а на следующий день решил сократить выпуск лайнеров данной модели.