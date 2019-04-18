Milliyet (Турция): США — член или хозяин НАТО?

Всем известно, каким весом и силой США обладают в НАТО. Но раздувая проблему покупки Турцией С-400 у России, американцы вжились в роль недовольного хозяина. Исключить Турцию из альянса они не могут, но могут игнорировать ее, обращаться с ней как с нелюбимым ребенком, пишет «Миллиет». Объявив себя боссом, США полагаются на статус глобальной силы, которой все дозволено.

Всем известно, каким весом и силой США обладают в НАТО. Но проблему покупки Турцией С-400 у России они раздули до таких масштабов, что вдруг вжились в роль хозяина, патрона. И стали сыпать угрозами: "Турция должна сделать выбор: или НАТО, или С-400". Им известно, что Турцию невозможно исключить из НАТО и о наличии какого-либо механизма исключения страны из организации речи не идет.

То есть налицо странное противоречие: с одной стороны, 70-летняя НАТО, созданная с целью защищать народы, территории государств-членов, и ее внешне самостоятельная структура, а с другой стороны - дерзость США, которые на бумаге числятся как один из 29 членов альянса…

И это противоречие касается не только Турции, но и других членов организации из состава ЕС, которые тоже стали задаваться вопросом, насколько они могут положиться на Америку, и создавать свою систему безопасности. В связи с этим уместнее говорить о США не столько как об участнике, сколько как о патроне НАТО. О причинах этого рассказывает бывший бригадный генерал, который с 1998 по 2001 годы работал в штаб-квартире НАТО в Бельгии, - доктор Наим Бабюроглу (Naim Babürolu):

"Глобальная сила США в одиночку несет около 60-70% военных расходов НАТО. В силу такого вклада они считают себя вправе задавать тон. Самое главное, что когда НАТО проводит операции, командованием союзных сил - а я там работал - всегда управляют США. То есть командование структурой, системой вооружения, в которую вносят вклад все страны - члены НАТО, осуществляет американский генерал. Его заместитель - британский генерал, а начальник штаба - немецкий генерал. Это неизменно. Поэтому мы можем сказать: США равно хозяин НАТО".

- Исходя из этого США и заявляют Турции: "Или С-400, или НАТО"?

- Ни в одной из 14 статей устава НАТО не прописано исключение какой-либо страны из альянса. Но любой член организации может по собственному желанию отделиться от военного или политического крыла НАТО. Выгнать нельзя, но можно отстранить, обращаться как с неродным ребенком. Например, не давать представителям Турции критически важные должности в рамках альянса. Не выполнять конкретно ваши требования, когда за столом переговоров возникает вопрос, связанный с вами. Но также следует отметить, что все решения НАТО принимаются коллегиально…

- Турция в таком случае тоже может препятствовать многим решениям в НАТО?

- Может, но здесь также есть предел. Если вы разумно заблокируете какое-либо решение, проблем не будет, но если, постоянно чему-то препятствуя, вы настроите против себя остальные 28 стран, они могут применить к вам другие дополнительные ограничения, скажем, отказать в инвестициях НАТО.

- То есть США полагаются на роль хозяина?

- США полагаются на статус глобальной силы. Например, посетили Израиль, подписали решение, объявили Иерусалим столицей Израиля. Разве это не противоречит международному праву, резолюциям Совета Безопасности ООН? Да, но объявили, и некоторые страны тоже перенесли свои посольства. С Голанскими высотами то же самое. Так же и в НАТО. США знают, что здесь их не ослушаются прежде всего бывшие участники Варшавского договора, которых они сделали членами НАТО. Этим странам помогают, обещают защитить их от России.

Одним словом, у США, которые говорят: "Турция - важная страна для НАТО. Турция - союзник по НАТО, который вносит важный вклад", на самом деле другое на уме. И совершенно очевидно, что, реализуя свои замыслы, они не признают и не будут признавать никаких прав и законов. Полезно выработать способы противодействия этому. Что Турция, собственно, и делает…

Тунджа Бенгин (Tunca Bengin)

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