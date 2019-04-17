"Пустынный паук" и "гадюка" - реинкарнация С-60

Старое, но все еще грозное советское оружие обретает "второе дыхание"

Не только украинские оружейники заняты "творческим переосмыслением" наследия СССР. Продукция советского военно-промышленного комплекса, даже 50-60-летней давности, в силу своего колоссального ресурса и высочайшей надежности используется во вполне современных разработках.

Один из недавних примеров – использование старой автоматической зенитной пушки С-60 в новом боевом модуле Desert Spider ("пустынный паук"), совместной разработке International Golden Group (ОАЭ) и словенской компании Valhalla Turrets. Этот "паук" был представлен в виде стационарной 5-тонной установки, предназначенной для наземной и противовоздушной обороны важных объектов. Установка с боевым модулем, смонтированная на четырех выдвижных опорах, имеет боевую массу 5 тонн и устанавливается на четырех выдвижных опорах.

С 57-мм автоматической зенитной пушкой спарен 14,5 мм советский же пулемет КПВ, на бортах модуля крепятся две шестизарядные пусковые установки 70-мм неуправляемых авиационных ракет, которые могут также использоваться для стрельбы 70-мм корректируемыми ракетами.

Вооружение модуля предназначено для борьбы, как с воздушным, так и наземным противником. Напомним, что снаряд С-60 имеет начальную скорость 1000 м/с и способен поражать воздушные цели на высоте до 6000 м, а также наземные, в том числе бронированные, на дальности до 12 000 м. Масса 57-мм снаряда составляла около 2,8 кг, технический темп стрельбы около 60-70 выстрелов в минуту.

Пушка С-60 является автоматическим оружием, действует по принципу короткого отката ствола, запираемого с помощью поворота затвора. Ствол с нарезным каналом заканчивается однокамерным многооконным дульным тормозом.

На стволе установлен накатник пружинного типа. В орудии применяются: поршнево-винтовой затвор, двигающийся вдоль оси пушки (перед первым выстрелом он открывается вручную), люлька цилиндрического типа, два пружинных уравновешивающих механизма буксирного типа, гидравлический шпиндельный тормоз отката с выравнивателем объема жидкости, полуавтоматический прицел векторного типа.

Питание С-6О происходит из обойм емкостью 4 выстрела, которыми вручную снаряжается магазин боеприпасов, расположенный с левой стороны люльки орудия. Для стрельбы по наземным целям используются бронебойные снаряды марок БР-281 и БР-281У, для ведения огня по воздушным целям используются осколочные снаряды марок ОР-281 и ОР-281У, которые разрываются при срабатывании взрывателя.

Эти пушки, поступившие на вооружение Советской Армии в далеком 1950 году, прекрасно проявили себя во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Последней частью, вооруженной С-60, в Советской Армии был 998-й полк 201-й МСД, стоявший на боевом охранении аэродрома в Кундузе (Афганистан). Однако в других странах эти пушки продолжают нести службу и сражаться. Так, в Польше в 1990 году была осуществлена модернизация С-60. А злополучный патруль САС "Браво-2-0", уничтоженный в Ираке в 1991 году, должен был выявлять позиции ракет "СКАД" и АЗП С-60.

В настоящий момент пушка активно используется сирийскими войсками, впрочем, преимущественно для огня по наземным целям. Чаще всего ее устанавливают на шасси грузовых автомобилей. Возвращаясь к "Пустынному пауку" отметим, что в нем, система боепитания С-60 переделана с обойменной на непрерывную цепную механическую. Боекомплект включает 92 выстрела, заявлено использование стандартных для С-60 выстрелов БР-281 и ОР-281.

Корпус "паука" выполнен из бронестали с уровнем защиты STANAG 4569 Level 3. Модуль имеет автономный источник электропитания напряжением 24 В, которого хватает на срок до 14 дней, но может быть подключен и к внешнему питанию. Управление Desert Spider осуществляется двухканальной дублированной системой управления огнем, включающей вращающийся на 360 град. стабилизированный командирский панорамный прицел, имеющий оптический, телевизионный и ночной тепловизионный каналы и лазерный дальномер. На панорамном прицеле установлена также небольшая РЛС неуказанного разработчика для обнаружения наземных и воздушных целей (заявляемая дальность от 10-20 км).

Управление и наведение осуществляются дистанционно с удаленной станции управления. Следует отметить, что разрабатывается также и боевой модуль для установки на бронетехнику (что вполне логично). Он будет представлен в течение года и будет иметь наименование RCWS Viper (гадюка).

Предполагается, что в этом варианте он будет облегчен и станет весить 3850 кг. Вместо 14,5-мм пулемета КПВ будет устанавливаться спаренный с пушкой 12,7-мм пулемет, а вместо пусковых установок 70-мм ракет – две или четыре пусковые установки ПТУР.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",