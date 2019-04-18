В России начались оценочные и сравнительные испытания снайперской винтовки "Уголек"

На предыдущем этапе испытаний проводилась первичная оценка снайперских систем нескольких отечественных разработчиков

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал оценочные и сравнительные испытания нового снайперского комплекса "Уголек", который будет состоять только из компонентов российского производства. Об этом сообщила газета "Климовский оружейник", издаваемая ЦНИИТОЧМАШ.

"На базе Государственного демонстрационного научно-испытательного центра АО "ЦНИИТОЧМАШ" начались оценочные и сравнительные испытания нового высокоточного самозарядного снайперского комплекса, разрабатываемого по заказу Минобороны России", - отметило издание.

Данный снайперский комплекс разрабатывается в рамках опытно-конструкторской работы "Уголек" и полностью состоит из отечественных комплектующих, отметили в институте.

Как уточнил ТАСС источник в ЦНИИТОЧМАШ, на предыдущем этапе испытаний была проведена первичная оценка снайперских систем нескольких отечественных разработчиков. "Ранее было рассмотрено соответствие этих винтовок основным требованиям программы. Новый этап предполагает более детальный анализ их возможностей, в частности, в области точности и кучности стрельбы, а также бронепробиваемости боеприпасов", - сообщил источник.

Затем, как отметил собеседник агентства, будет принято решение о соответствии образцов и выбрано несколько наиболее подходящих винтовок, которые впоследствии пройдут комплексную программу испытаний.

Снайперская винтовка "Уголек" разрабатывается в двух калибрах, в частности, 7,62х51 мм (.308 Winchester) и 8,6х69 мм (.338 Lapua Magnum). Предполагается ее оснащение новыми прицельными комплексами. В начале марта заместитель генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Михаил Левшунов сообщил ТАСС, что на данный момент в рамках этой опытно-конструкторской работы на испытаниях находятся шесть образцов винтовок разных систем, произведенных российскими оружейниками.