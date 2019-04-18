Войти
18.04.2019
ТАСС

В России начались оценочные и сравнительные испытания снайперской винтовки "Уголек"

363
0
+1
Снайпер ГРУ
Снайпер ГРУ на стрельбище ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: Dmitry Rogozin / Twitter

На предыдущем этапе испытаний проводилась первичная оценка снайперских систем нескольких отечественных разработчиков

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал оценочные и сравнительные испытания нового снайперского комплекса "Уголек", который будет состоять только из компонентов российского производства. Об этом сообщила газета "Климовский оружейник", издаваемая ЦНИИТОЧМАШ.

"На базе Государственного демонстрационного научно-испытательного центра АО "ЦНИИТОЧМАШ" начались оценочные и сравнительные испытания нового высокоточного самозарядного снайперского комплекса, разрабатываемого по заказу Минобороны России", - отметило издание.

Данный снайперский комплекс разрабатывается в рамках опытно-конструкторской работы "Уголек" и полностью состоит из отечественных комплектующих, отметили в институте.

Как уточнил ТАСС источник в ЦНИИТОЧМАШ, на предыдущем этапе испытаний была проведена первичная оценка снайперских систем нескольких отечественных разработчиков. "Ранее было рассмотрено соответствие этих винтовок основным требованиям программы. Новый этап предполагает более детальный анализ их возможностей, в частности, в области точности и кучности стрельбы, а также бронепробиваемости боеприпасов", - сообщил источник.

Затем, как отметил собеседник агентства, будет принято решение о соответствии образцов и выбрано несколько наиболее подходящих винтовок, которые впоследствии пройдут комплексную программу испытаний.

Снайперская винтовка "Уголек" разрабатывается в двух калибрах, в частности, 7,62х51 мм (.308 Winchester) и 8,6х69 мм (.338 Lapua Magnum). Предполагается ее оснащение новыми прицельными комплексами. В начале марта заместитель генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Михаил Левшунов сообщил ТАСС, что на данный момент в рамках этой опытно-конструкторской работы на испытаниях находятся шесть образцов винтовок разных систем, произведенных российскими оружейниками.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
10.01.2019
В России завершились испытания новейшего пистолета на замену ПМ
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
26.04.2017
Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"
17.10.2016
Опытный образец самоходного орудия "Лотос" для ВДВ создадут в 2017 году
12.09.2016
На рынке ЮАР может появиться военная продукция ЦНИИТОЧМАШ
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26