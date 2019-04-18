Угроза НАТО: Турция изменит С-400

Турция может изменить параметры российской ЗРС С-400

Анкара может внести коррективы в тактико-технические характеристики российской С-400, предназначенной для поставки в Турцию, заявил министр обороны этой страны Хулуси Акар. Такое развитие событий возможно, если США смогут доказать наличие от российской системы угроз НАТО. Насколько возможны подобные изменения, разобрался военный обозреватель "Газеты.Ru".

Турция рассмотрит возможность изменения тактико-технических характеристик российских зенитно-ракетных систем С-400, если США докажут, что от них исходят определенные угрозы, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

При этом он добавил, что Турция не допустит язык угроз и ультиматумов со стороны США по С-400. "Контракт по ЗРК С-400 и участие Турции в программе создания самолетов пятого поколения F-35 никак не связаны", - отметил Акар.

Он также добавил, что российская система С-400 не будет интегрирована в действующие системы вооружений НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и министр финансов Турции Берат Албайрак провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили поставки С-400 на турецкую территорию.

Министр обороны Турции рассказал, что С-400, вероятнее всего, будут охранять стратегически важные города страны и объекты в районе Стамбула и Анкары.

Во всей этой истории остается много неясного, а значительная часть существенной информации для понимания турецких заявлений пока не доступна военным экспертам и аналитикам.

К примеру,

непонятно, какие угрозы может представлять зенитная ракетная система С-400, развернутая на территории Турции, для НАТО и США. И что в принципе собираются доказывать в отношении ЗРС С-400 в Пентагоне.

Можно рассматривать вероятность, что развернутые в Турции ЗРС С-400 могут вследствие какой-либо ошибки боевых расчетов непреднамеренно обстрелять самолеты Североатлантического альянса при возникновении каких-либо форс-мажорных обстоятельствах. Никаких других угроз и неприятностей от зенитной ракетной системы (причем любого типа и абсолютно любой государственной принадлежности) ожидать просто нельзя.

Однако чтобы исключить возможность открытия "дружественного огня" по своим летательным аппаратам и самолетам союзников, по желанию заказчика на ЗРС С-400 "Триумф" устанавливается соответствующая система государственного опознавания.

Как ранее писала "Газета.Ru", российские ЗРС и радиолокационное вооружение поставляются за рубеж без отечественной государственной системы опознавания "Пароль".

Точнее, наши системы поставляются за рубеж с теми системами государственного опознавания, которые пожелает установить заказчик. Но свою ключевую информацию по "Паролю" Россия не отдает никому. Поставлять технику за рубеж с российской государственной системой опознавания "Пароль" означает, по меньшей мере, раскрывать военные и государственные секреты страны.

В частности, турки попросили, чтобы поставка ЗРС С-400 производилась с натовской системой государственного опознавания МК-12. В ней будут реализованы 1-й, 2-й, 3-й режимы опознавания, то есть не имитостойкие режимы (такие, которые не могут противостоять вводу ложной информации). Кстати, китайцам С-400 был поставлен с "Паролем", но, естественно, без российской ключевой информации.

Вполне возможно, что турецкая сторона может попросить внести какие-либо коррективы именно в этой сфере. Поскольку все другие изменения, причем существенные, в характеристики зенитной ракетной системы С-400 могут привести к полному перепроектированию этого образца вооружения.

А ЗРС для поставок за рубеж изготавливаются в соответствии с так называемом паспортом экспортного облика. Какие-либо изменения по желанию заказчика внесены, безусловно, могут.

В первую очередь, это касается комплектности предстоящей поставки, но кардинальных перемен в тактико-технических характеристиках системы ожидать не стоит.

Что касается возможной интеграции или неинтеграции зенитной ракетной системы С-400 в действующие системы вооружений НАТО, о чем заявлял министр обороны Турции Хулуси Акар, то тут правильнее все же сказать - не в системы вооружения НАТО, а в автоматизированные системы управления силами ВВС и ПВО на оперативно-тактическом и оперативном уровне.

Ни о какой интеграции в данном конкретном случае речи, разумеется, идти не может в принципе. Управлять в автоматизированном режиме "Триумфом" с командных пунктов единой системы управления объединенными ВВС и ПВО НАТО попросту нельзя. Слишком по-разному эти системы построены и аппаратурно, и алгоритмически. Если создавать к ним соответствующие средства сопряжения (к примеру, для пересчета координат, перевода в требуемый масштаб и вид телекодовой информации и так далее), то разработка их затянется на много лет и в конечном счете по цене может приблизиться к стоимости одной из систем.

Но и делать этого нет никакой необходимости. ЗРС С-400 "Триумф" отлично может работать и в автономном режиме, получая информацию о воздушных объектах от собственного радиолокационного комплекса 91Н6Е. Тем более что в Турции система С-400, скорее всего, будет развернута для зенитного ракетного прикрытия одного из важнейших административно-политических центров страны. Какую-либо информацию о воздушной обстановке, имеющую первостепенное значение, на командный пункт ЗРС 55К6Е в этом случае можно будет передавать даже планшетным способом. Этого будет вполне достаточно.

Как бы там ни было, складывается впечатление, что точка невозврата в турецком контракте по ЗРС С-400 все-таки уже пройдена. Однако помимо закупки "Триумфа", Анкара намерена приобрести еще и ЗРС "Патриот" PAC-3.

Видимо, турецкие руководители решили не складывать все яйца в одну корзину. Кроме того, военные страны в ходе предстоящей эксплуатации и боевых стрельб на конкретных примерах смогут убедиться в достоинствах (и недостатках) той или иной системы - надежности, помехоустойчивости, огневой производительности. Вполне возможно, что общий баланс плюсов сложится в пользу отечественной системы, что еще больше повысит ее экспортную привлекательность.

Наконец, есть тут и еще один очень немаловажный нюанс, о котором ранее писала "Газета.Ru".

К примеру, допустим (подчеркнем - чисто гипотетически) истребитель ВВС Иордании F-16 получил боевую задачу сбить точно такой же истребитель, но ВВС Израиля. Однако иорданский летчик не сможет поразить израильский самолет. Об этом позаботилась страна-изготовитель вооружения и военной техники - Соединенные Штаты.

В бортовой комплекс и оружие истребителя введены соответствующие ограничения. Боя между двумя американскими F-16 не получится. Точно такие же ограничения зашиты и в зенитные ракетные и противоракетные системы, произведенные в США и на Западе. И этому уже есть многочисленные примеры.

В частности, в 1991 году во время войны в Заливе по внешнему сигналу были отключены все французские средства ПВО, которыми располагал Саддам Хусейн. С теми же французскими ЗРК "Кроталь" подобные случаи имели место и в Африке.

А обстановка на Ближнем и Среднем Востоке может сложиться так, что в вооруженное противоборство вступят страны, оснащенные оружием, закупленным в США и на Западе. Выполнить боевую задачу в этом случае не сможет ни одна из сторон. А российское оружие лишено этого принципиального недостатка. В любом случае и при любых обстоятельствах оно будет всегда в боевой готовности.

Михаил Ходаренок