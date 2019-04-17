Наган против Мосина: Как плели интриги вокруг русской трехлинейки

Создателю знаменитой винтовки заплатили премию в 30 тысяч, а бельгийцу перепало 200 тыс. руб

«Если и существует какое-то оружие, имеющее наибольшие заслуги в победе над нацистской Германией, то это, скорее всего, винтовка Мосина-Нагана с продольно-скользящим поворотным затвором.

Советский Союз производил это оружие в колоссальных количествах. Его до сих пор можно найти, и оно намного дешевле своих современников. Но еще больше поражает то, что базовая конструкция винтовки сохранилась на протяжении ста с лишним лет без изменений.

До сих пор повстанцы воюют с винтовкой Мосина-Нагана во многих конфликтах от Украины до Ближнего Востока, используя ее наряду с гораздо более современным оружием. И для этого есть немало причин. Это простота и надежность винтовки, а также принцип конструкции, который сводится к следующему: «Если не сломалась, не ремонтируй».

Это — фрагмент статьи из американского интернет-издания War is Boring. Ее автор Пол Фитч расхваливает винтовку на все лады, подчеркивает высокие качества оружия. И это не удивительно — трехлинейка давно завоевала высокий авторитет в мире. Однако в статье она именуется «винтовкой Мосина-Нагана». В России же безусловное авторство отдано одному человеку — оружейнику Сергею Мосину. 14 апреля исполнилось 170 лет со дня его рождения.

В 1878 году оружейный отдел Артиллерийского комитета «признал необходимым начать работы по испытанию магазинных винтовок», тем более, что во многих зарубежных армиях завершилось перевооружение. За плечами же русских солдат по-прежнему висела однозарядная берданка, детище американца Хайрема Бердана. Когда-то эта винтовка была к месту, но ее время неумолимо подходило к концу. Да и каково всякий раз в пылу боя, когда каждая секунда дорога, передергивать затвор! Именно мгновения часто не хватало солдатам…

Тем не менее, в России находились люди, считавшие, что магазинные винтовки не нужны. Причем, среди ретроградов были известные военные! В частности, военный министр Петр Ванновский говорил: «Запад нам не указ; мы и с однозарядными сильнее. Солдат мы учим: стреляй редко, да метко». Крупнейший военный теоретик империи, генерал-адъютант Михаил Драгомиров считал, что технические новшества не только не нужны, но и вредны, ибо солдатский дух от них падает. Говорил с усмешкой: «Народился новый военный призрак в Европе — магазинные ружья; Франция, Австрия, Германия и Италия приняли: не принять ли и нам? По логике Панургова стада их принять следует: ибо если приняла Европа, как де не принять нам?»

Драгомиров выступал и против скорострельной артиллерии, пулеметов. Он считал, что «первейшая забота всякого начальника в огневой период боя это — сбережение резервов к периоду свалки». То есть, армия должна была сойтись с неприятелем и смести его штыковой атакой. О потерях Драгомиров даже не думал.

Вот такие военные специалисты были в любезном Отечестве!

Вопрос о перевооружении Русской армии обсуждался еще несколько лет, но дело не двигалось с места. Наконец, в 1883 году была создана «Особая комиссия для испытания магазинных ружей». В нее вошли видные российские оружейники. Среди них был 33-летний штабс-капитан Сергей Мосин, возглавлявший инструментальную мастерскую Тульского оружейного завода.

Перед членами комиссии, которую возглавил генерал-майор от артиллерии Николай Чагин, стояла сложнейшая задача — выбрать из множества качественных, привлекательных на вид конкурсных вариантов самый оптимальный. Специалисты просмотрели более полутора сотен образцов. Среди них были винтовки известных оружейников — американца Оливера Винчестера, австрийцев Фердинанда Фрувирта и его тезки Манлихера, француза Базиля Гра, немца Пауля Маузера, бельгийца Леона Нагана.

На конкурс были представлены и системы отечественных оружейников: Квашневского, Малкова, Вараксина, Игнатовича, офицеров Русской армии Вельтищева, Теннера, Витца, Лутковского, Христича. Принял участие в отборе и Мосин.

Стоит заметить, что «Особая комиссия для испытания магазинных ружей» работала несколько лет. Но никаких кардинальных решений так и не вынесла. И лишь 1889 году специалисты объявили, что лучшие, по мнению, изделия — трехлинейная пятизарядная винтовка калибра 7,62 миллиметра, представленная Мосиным и 8-миллиметровая, привезенная Наганом. В то время собрание оружейников получило новое название: «Комиссия по выработке малокалиберного ружья».

Большинство солдат и офицеров, проводивших долгие испытания, хвалили оба варианта, но предпочтение все же отдавали винтовке Нагана. «Оба пачечные ружья образца иностранца Нагана и капитана Мосина действовали на опытах все время вообще удовлетворительно, и в этом отношении трудно было бы отдать положительное предпочтение одной системе перед другой», — говорилось в заключении комиссии. Но во время голосования модель Нагана получила перевес — 14 против 10.

Однако решающим оказались мнения инспектора оружейных и патронных заводов Василия Бестужева-Рюмина и профессора Михайловской артиллерийской академии Владимира Чебышева. Первый в своем заключении отмечал, что «винтовка Мосина проще и дешевле в изготовлении, и производство ее можно наладить гораздо быстрее». Чебышев вообще счел, что модель русского оружейника по всем статьям превосходит изделие конкурента: «Я не могу согласиться с заключением большинства экспертов, что обе испытанные системы одинаково хороши, это очевидно уже хотя бы потому, что система Мосина имеет громадные преимущества перед системой Нагана».

Комиссия указала на ряд мелких недочетов, которые требовалось устранить. Это сделал Мосин при содействии своего коллеги, штабс-капитана Анатолия Залюбовского, который также трудился на Тульском оружейном заводе. В итоге две винтовки были переделаны под обоймы Нагана, а одна — под обойму Мосина. Эти экземпляры также подверглись испытаниям, которые прошли успешно.

Залюбовский оставил воспоминания о том времени. Он, в частности, писал: «Я живо помню это время горячечной работы, когда все помыслы были направлены только к тому, как получше и побыстрей перещеголять нам иностранцев и дать что-либо свое, русское. И на заводе, и дома, и за едой только и было разговоров, что о новом образце, о преимуществах того или иного способа устройства».

В апреле 1891 года Ванновский представил Александру Третьему доклад «Об утверждении образца пачечного трехлинейного ружья, предложенного капитаном Мосиным». Император «высочайше повелеть соизволил: именовать винтовку эту трехлинейною винтовкой образца 1891 года». И повелел принять ее на вооружение Русской армии. Производство винтовки Мосина началось в следующем, 1892 году в Туле, Ижевске, Сестрорецке.

Но почему в названии винтовки отсутствовала фамилия его создателя? Неужели коварный царь ее вычеркнул? Вовсе нет: в упомянутом докладе военного министра говорилось, что в «новом образце имеются части, предложенные полковником Роговцевым, Комиссией генерал-лейтенанта Чагина, капитаном Мосиным и оружейником Наганом, так что целесообразно дать выработанному образцу наименование «Русская 3-линейная винтовка образца 1891 г.».

Без сомнения, главную работу выполнил русский оружейник. Да и сам Мосин утверждал, что все главные части и механизмы винтовки разработаны им, и они определяют всю систему в целом. И ему по праву принадлежала слава создателя «трехлинейки». Тем не менее, были учтены — правдивые или надуманные — претензии Нагана. А он был господином известным, влиятельным, мог устроить оглушительный, мировой скандал.

И поныне за рубежом, отдавая должное русскому оружейнику, его детище называют — «Mosin». Но чаще — «Mosin-Nagant». Может, это несправедливо, но никуда от этого «клейма» не деться. Не умеем мы защищать свои изобретения. Это многократно доказывала жизнь…

Право на выпуск винтовки Мосина хотели купить американцы — к подобным предложением к конструктору обращался военный атташе США в России Генри Аллен: «Милостивый государь! Вам, без сомнения, известно, что наше правительство занято в настоящее время выбором оружия. Если бы вы могли… послать в Америку образец вашего ружья, то это могло бы оказаться очень выгодным обоим: вам и нашему правительству. Если на ваше ружье еще не получено прав в Соединенных Штатах, то, естественно, прежде всего, это нужно сделать, чтобы оградить ваши интересы…»

Но конструктор даже не удостоил американца ответом. Он был Русским человеком в высоком смысле этого слова, настоящим патриотом Родины!

Немного — об этом незаурядном человеке. Дед Сергея Мосина — Игнатий Мосин, воевал в Отечественную войну 1812 года с французами и погиб в одном из сражений. Военным был и отец — Иван Мосин. Он, унтер-офицер лейб-гвардии кавалерийского полка, сражался с турками. За храбрость его удостоили ордена Святого Георгия.

Уроженец села Рамонь Воронежской губернии Сергей Мосин родился 14 апреля (по новому стилю) 1849 года. Он пошел по стопам предков — окончил Воронежско-Михайловский кадетский корпус, затем — Михайловскую артиллерийскую академию. Он получил чин штабс-капитана и был командирован на Тульский оружейный завод.

Мосин был вдумчивым, творческим человеком. Сослуживцы считали Мосина «сухарем» — ничего, кроме работы для него не существовало. Если надо было сделать срочную работу, он жертвовал всем — временем, сном, едой.

«Придет Сергей Иванович к нам, положит на стол рисунок, на котором уже поставлены размеры, сообразованные с сопряженными деталями, и мы вычерчиваем рисунок на ватмане, — вспоминал чертежник Иван Пастухов, работавший с Мосиным. — Каждая часть винтовки, каждая деталь проходила долгий путь… Когда Сергей Иванович получил наградные, он обошел всех своих помощников и с каждым поделился. Подарил он и мне 25 рублей. В те времена завод на такую награду никогда не расщедривался».

…Мосин страшно обиделся, что в названии его детища отсутствовало его же имя. «Моя винтовка принята на вооружение, но 200 000 рублей выдано конкуренту только за его обойму к моему магазину, а мне только 30 000 рублей за проект и построение всего ружья, которому даже не дано названия его изобретателя», — писал он военному министру Алексею Куропаткину, сменившему Ванновского. Мосин, верно, понимал, почему его «отодвинули». Причиной тому было традиционное «низкопоклонство» российских чиновников России перед Западом и коррупция в военной сфере империи. Болтали, что знатный бельгиец, чтобы «пробить» свой проект в России, не скупился на взятки…

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Трехлинейка дебютировала во время Русско-японской войны. Ее Российская империя позорно проиграла, но поражение могло быть еще более тяжелым, если бы Русская армия не получила к этому времени винтовок Мосина. Потом было множество других войн — Первая мировая, Гражданская, Великая Отечественная — и везде оружие показывало себя с наилучшей стороны.

Мосин был повышен в чинах — сначала стал полковником, затем — генерал-майором, удостоился нескольких орденов, был награжден высшей наградой Русской армии — Михайловской премией. Увы, жизнь этого славного человека была недолгой. Сергей Иванович ушел из жизни, когда ему было всего 52 года…

Только в 1930 году, когда трехлинейка была модернизирована, она получила имя своего создателя. Новый образец стал называться «трехлинейная винтовка Мосина образца 1891/1930 гг.»

Выпуск винтовки Мосина был прекращен в Советском Союзе в 1947 году. Но она еще долго служила воинам отдельных армейских частей. Возможно, и сегодня в какой-нибудь российской глухомани часовой или сторож несет свою вахту со старенькой трехлинейкой. Винтовка надежная, не подведет…

Валерий Бурт