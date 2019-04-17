Эксперт оценил американские военные решения по "сдерживанию" РФ в Венесуэле

Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

Пентагон разрабатывает военные решения, направленные на сдерживание российского, китайского и кубинского "влияния" на руководство Венесуэлы, сообщили СМИ. Эксперт по странам Латинской Америки Михаил Белят в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.

Пентагон разрабатывает новые военные решения, направленные на сдерживание российского, китайского и кубинского "влияния" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны, знакомый с ситуацией.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Россия якобы вмешивается в дела Венесуэлы без разрешения ее властей. При этом Помпео назвал президента Мадуро "бывшим лидером" Венесуэлы.

Как сообщается, приказ о разработке средств сдерживания последовал за обсуждением в Белом доме на прошлой неделе, во время которого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поручил исполняющему обязанности руководителя Пентагона Патрику Шанахану разработать идеи по разрешению кризиса в Венесуэле.

Отмечается, что средства сдерживания могут включать военно-морские учения США. Идея состоит в том, чтобы поставить под сомнения "любую российскую, кубинскую или китайскую точку зрения, что они могут иметь беспрепятственный доступ к региону", отмечает CNN.

Эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель РГГУ Михаил Белят в эфире радио Sputnik прокомментировал данное сообщение.

"Мне кажется, в регионе Карибского моря американские власти сознательно ведут дело к созданию ситуации, очень схожей с Карибском кризисом. К сожалению, ситуация, как мне представляется, развивается сейчас в этом направлении, потому что "военные решения", "средства сдерживания" – это те инструменты, которые находятся за рамками дипломатии, за пределами международного права", – сказал Михаил Белят.

Он напомнил, что сотрудничество России с Венесуэлой развивается на прочной правовой основе.

"У нас подписано с Венесуэлой соглашение о военно-техническом сотрудничестве, заключено оно было в 2001 году. Соответственно, сотрудничество развивается в рамках этого соглашения, это нормальный договор на сугубо коммерческой основе. Соединенные Штаты занимаются таким сотрудничеством по всему миру, да и не только Соединенные Штаты, а многие страны, у которых есть возможность продавать вооружение и военные технологии. Поэтому ничего особенного в нашем сотрудничестве с Венесуэлой нет, но США недовольны, потому что это сотрудничество укрепляет венесуэльскую армию. А армия, в свою очередь, является одним из столпов, на которые опирается правительство Николаса Мадуро", – отметил Михаил Белят.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Россия неоднократно предостерегала США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что действия Вашингтона еще больше разжигают кризис в Венесуэле.