Эксперт оценил американские военные решения по "сдерживанию" РФ в Венесуэле
Пентагон разрабатывает военные решения, направленные на сдерживание российского, китайского и кубинского "влияния" на руководство Венесуэлы, сообщили СМИ. Эксперт по странам Латинской Америки Михаил Белят в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.
Пентагон разрабатывает новые военные решения, направленные на сдерживание российского, китайского и кубинского "влияния" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны, знакомый с ситуацией.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Россия якобы вмешивается в дела Венесуэлы без разрешения ее властей. При этом Помпео назвал президента Мадуро "бывшим лидером" Венесуэлы.
Как сообщается, приказ о разработке средств сдерживания последовал за обсуждением в Белом доме на прошлой неделе, во время которого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поручил исполняющему обязанности руководителя Пентагона Патрику Шанахану разработать идеи по разрешению кризиса в Венесуэле.
Отмечается, что средства сдерживания могут включать военно-морские учения США. Идея состоит в том, чтобы поставить под сомнения "любую российскую, кубинскую или китайскую точку зрения, что они могут иметь беспрепятственный доступ к региону", отмечает CNN.
Эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель РГГУ Михаил Белят в эфире радио Sputnik прокомментировал данное сообщение.
Он напомнил, что сотрудничество России с Венесуэлой развивается на прочной правовой основе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Россия неоднократно предостерегала США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что действия Вашингтона еще больше разжигают кризис в Венесуэле.
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