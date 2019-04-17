Трибунал разберется: Порошенко требует освобождения моряков

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Киев будет добиваться освобождения украинских моряков, задержанных в ноябре в Керенском проливе, через Международный трибунал по морскому праву. Такое распоряжение украинскому МИД дал глава государства Петр Порошенко. Он ожидает, что решение будет принято в "считанные недели". В самом ведомстве считают, что ответа стоит ждать только через месяц - то есть уже после выборов.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер в отношении России для освобождения украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение российской границы в ноябре 2018 года. Об этом глава Украины написал на своей странице в фейсбуке.

Он выразил надежду, что трибунал в "считанные недели" примет решение по данному запросу и "обяжет Россию освободить" украинских моряков и украинские корабли.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в фейсбуке, что Киев ожидает принятия такого решения только "через месяц".

Заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль предположила, что трибунал может прийти к такому заключению в связи с возможным продлением срока содержания украинских моряков под стражей в России.

"Это новый судебный процесс с использованием механизма, предусмотренного статьей 290 Конвенции ООН по морскому праву, который дает возможность в ситуациях, требующих безотлагательного решения, получить быстрое решение от постоянно действующего трибунала по морскому праву в Гамбурге. Неотложность ситуации очевидна", - подчеркнула она в сообщении в своем фейсбуке.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины пояснили "Интерфаксу", что придерживаются мнения, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, военно-морские суда и их экипажи наделены абсолютным иммунитетом, поэтому их арест и суд, которые проводятся в России, незаконны.

Там отметили, что Украина еще 1 апреля сообщила Москве о начале арбитражного разбирательства по нарушениям конвенции.

В то же время, как отмечает издание "Европейская правда", Украина инициировала сразу два процесса: "В большем иске, для которого будет создан арбитраж,

Украина будет требовать от РФ финансовую компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Украина будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах".

Ходатайства о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным по подозрению в незаконном пересечении российской границы, следствие направило в Лефортовский суд Москвы 15 апреля. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко, заседание суда назначено на 17 апреля.

Ожидается, что его посетит украинский омбудсмен Людмила Денисова, о чем она сообщила на своей странице в фейсбуке. "Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде о продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков", - написала она.

Денисова выразила надежду встретиться с директором ФСБ Александром Бортниковым и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

Киев уже обращался в международную организацию по вопросу задержания украинских моряков в России. Украина подавала запрос в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, но 22 февраля стало известно, что она получила отказ. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции России.

Как пояснили в российском ведомстве, ЕСПЧ счел, что в запросе, основанном на информации адвокатов и родственников задержанных моряков, нет новых аргументов. В суде отметили, что новый документ является идентичным заявленному ранее обращению.

24 украинских моряка были отправлены крымским судом под арест 27 ноября по подозрению в незаконном пересечении российской границы.

Причиной задержания стал инцидент в Керченском проливе, который произошел 25 ноября. Тогда, по данным ФСБ, три корабля украинских ВМС - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - незаконно вторглись на российскую территорию. Они игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и, как сообщают спецслужбы, совершали опасное маневрирование в акватории, которая принадлежала России еще до присоединения к ней Крымского полуострова. Из-за этого российским пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего три украинских моряка получили ранения, им была оказана помощь.

По факту вторжения в территориальные воды России было возбуждено уголовное дело. Украинские суда были задержаны.

В Киеве убеждены, что в инциденте виновата Россия, поскольку российские корабли "применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины". К тому же, Украина отрицает формулировку "инцидент" - глава государства Петр Порошенко назвал это "войной".

При этом в Москве ситуацию называют банальной провокацией с украинской стороны. Причем, как утверждает президент России Владимир Путин, эта провокация была организована самим украинским лидером и является частью его предвыборной кампании.

Лидия Мисник