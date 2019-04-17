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17.04.2019
Военное обозрение

Индия собирается приобрести авианосец у Великобритании

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Нью-Дели и Лондон объявили о подписании нового партнерского соглашения военно-технического характера.

Источник изображения: topwar.ru

Новое соглашение призвано согласовать взаимные пожелания сторон в оборонной и оборонно-технической сферах. Обновленный меморандум о взаимопонимании "знаменует собой шаг вперед" в отношениях между Индией и Великобританией с упором на сотрудничество в сфере военных закупок.

Одним из возможных направлений совместной деятельности между Великобританией и Индией является совместное строительство авианосца класса "Королева Елизавета". 16 апреля компания Constructor BAE Systems подтвердила, что корпорация провела переговоры с Нью-Дели о возможной актуализации совместной программы. Новый корабль рассматривается как возможный претендент на место дополнительного авианосца: первым, как известно, стал бывший советский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков".

Благодаря сотрудничеству и использованию системы двухсторонних закупок обе страны смогут извлечь выгоду из технологических и производственных возможностей друг друга

- говорится в заявлении министерства обороны Великобритании.

Британское военное ведомство особо подчеркнуло, что меморандум о взаимопонимании был подписан после визита, который нанес начальник ВМС Индии адмирал Сунил Ланба. Высокопоставленный индийский военный посетил авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании "Королева Елизавета" в марте.

На данный момент индийская программа строительства собственного авианосца буксует. В 2015 году сообщалось, что корабль должен войти в строй не позднее 2023 года: помогать с его постройкой Индии должны были американцы. Ожидается, что общая стоимость новой программы может достигнуть 15-20 миллиардов долларов, и Индия не уверена в необходимости постройки этого авианосца. Зато готова либо войти в программу по строительству авианосца с Британией, либо купить "готовый".

Авианосцы класса "Королева Елизавета" являются крупнейшими кораблями, построенными когда-либо для военно-морского флота Великобритании. Штатным самолетом для них является палубный истребитель Lockheed Martin F-35.

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Страны
Великобритания
Индия
США
Продукция
F-35
Адмирал Горшков
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Проекты
22350
Авианосец
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