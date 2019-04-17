В Британии с тревогой ожидают принятия на вооружение МБР "Сармат"

В Британии с тревогой отнеслись к заявлению российского президента Владимира Путина о том, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" уже вышли на завершающую стадию. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

Источник изображения: topwar.ru

Британское издание пишет, что МБР "Сармат" является самой мощной ядерной ракетой России. Самую большую тревогу у издания вызвало то, что комплекс будет принят на вооружение уже в течении двух лет и может преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны и уничтожить территорию размером с Англию или Техас.

Самый большой зверь - известный как Сатана-2 - близок к развертыванию. Ракета, способная атаковать как через Северный, так и через Южный полюс, совсем скоро будет принята на вооружение. Ракета может уничтожить Англию и Уэльс

- заявили в агентстве

Не обошло своим британское издание и другие российские "смертоносные вооружения" - гиперзвуковую ракету "Кинжал" и лазерную систему "Пересвет", уже поставленные на боевое дежурство.

Кроме того, журналисты издания заявили, что современные российские корабли и субмарины в скором времени будут вооружены гиперзвуковой ракетой "Циркон", "не имеющей аналогов в мире по дальности и скорости". В Британии убеждены, что данную ракету русские создали специально для "уничтожения американских городов в случае ядерной войны".

Между тем в британском таблоиде The Mirror усомнились в успешных испытаниях МБР "Сармат", уже прозванной на Западе "Сатана-2". По убеждению журналистов издания, в опубликованной Кремлем речи Путина на английском языке, заявление об успешных испытаниях ракеты усилено, тем самым заставляя думать, что они действительно прошли успешно.