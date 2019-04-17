"Сроки переносятся, расходы растут": Путин прошелся по Роскосмосу

Путин призвал модернизировать космическую отрасль

Сроки проектов переносятся, бюджетные расходы возрастают. Российское оборудование во многом уступает зарубежному. Такие проблемы отечественной космонавтики выделил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности. По словам главы государства, необходимо модернизировать отрасль, становиться эффективнее и трезво оценивать возможности. Однако этим планам может помешать коррупция в Роскосмосе и Ростехе - в подведомственных этим корпорациям предприятиях были выявлены хищения на 1,6 млрд рублей.

О новых задачах и проблемах в российской космической отрасли заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания Совета Безопасности. "Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни, например, в таких базовых отраслях, как телекоммуникации, связь, транспорт, медицина, ЖКХ", - призвал глава государства.

По его словам, принципиальным направлением должно служить наращивание экспорта космической продукции. Российский лидер привел экспертные оценки, согласно которым объем мирового рынка коммерческих услуг, связанных с космосом, сегодня составляет порядка $183 млрд год.

"Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно", - отметил президент.

На заседании Путин перечислил проблемы, которые тормозят развитие космической отрасли. "Например, закладываемые при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры зачастую не имеют должного обоснования. В итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы! - посетовал глава государства. - При этом отечественная система спутниковой связи, оптической и радиолокационной съемки Земли, сбора метеоданных уступают по многим параметрам нашим конкурентам по качеству, надежности, времени работы аппаратов на орбите. Немалая часть оборудования, электронная компонентная база нуждаются в обновлении".

Постоянные переносы запусков - давняя проблема космической отрасли, связанная как с недофинансированием, так и с влиянием западных санкций. Так, годами простаивают на земле многофункциональный лабораторный (МЛМ) и научно-энергетический (НЭМ) модули, предназначенные для российского сегмента МКС и которые в лучшем случае запустят к станции к концу ее работы.

Из года в год откладываются пуски научных аппаратов, в том числе по программе российской лунной программы. Так, первый пуск автоматического аппарата "Луна-25" в минувшем году был снова перенесен на два года, по информации "Газеты.Ru" - из-за проблем, вызванных санкциями.

Для решения проблем отрасли Путин призвал обратить внимание на формирование опережающего научно-технического и технологического, производственного заделов на долгосрочную перспективу.

С этой целью он предложил вести постоянный мониторинг процесса разработки и внедрения передовых технологий, которые позволяют совершить прорыв в создании космической техники новых поколений. Наконец, президент призвал ускорить развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение строительства второй очереди космодрома Восточный.

Говоря про космодром, президент заострил внимание на проблемах с его достройкой.

"Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ с этими расценками. Надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать, разумеется, ничего. Реалистично подойти нужно", - отметил он.

Путин призвал завершить создание на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет-носителей, в том числе для "Ангары А5" и "Ангары А5М", а также продолжить развитие орбитальных группировок космических аппаратов всех назначений. Он напомнил, что первый пуск данной ракеты с космодрома Восточный запланирован на 2021 год, а "Ангара А5М" должна полететь с космодрома в 2025 году.

Среди ключевых задач президент обозначил необходимость обеспечения и сохранения в отрасли талантливых специалистов, способных осуществлять самые смелые проекты. "Необходимо создавать достойные условия для их жизни и работы, в том числе за счет системы специальных стипендий и грантов", - указал он.

Как рассказал "Газете.Ru" секретарь Совбеза Николай Патрушев, в ходе заседания обсуждались вопросы приоритетных направлений госполитики России в космической отрасли. По словам Патрушева, они были выработаны еще в 2013 году, но последующие события привели к тому, что сейчас их приходится рассматривать отдельно.

"К этому нас подтолкнул научно-технический прогресс в первую очередь, а также те проблемы, которые были связаны с тем, что мы рассчитывали на международное сотрудничество", - пояснил Патрушев.

По его мнению, в итоге это оказалось "не оправдано". Секретарь Совбеза заявил, что надо "больше рассчитывать на себя". Также он упомянул о влиянии санкций. "Вы знаете, что в условиях санкций целый ряд необходимых вещей нужно делать самим. Для этого нужна подготовка высококвалифицированных специалистов", - заключил Патрушев.

Он отметил, что правительству дано поручение к 15 июля подготовить основы госполитики. Они будут утверждены указом президента. Также будет подготовлена стратегия развития госкорпорации Роскосмос.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила хищений на свыше 1,6 млрд рублей в подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха, эти деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новых перспективных разработок.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. В ходе проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

Отдел "Наука"