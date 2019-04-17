Калининградские саперы выведут войска на "Открытую воду"

Понтонно-переправочные подразделения Балтийского флота получили приказ наводить мосты. Но первым делом предстоит преодолеть ряд преград. На Преголе – главной водной артерии Калининградской области – начался флотский этап соревнований "Открытая вода-2019".

Программа соревнований военных инженеров напоминает эстафету в водных видах спорта. Предусмотрено семь индивидуальных этапов в выполнении задач по предназначению. Участникам предстоит разбирать завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывать дорогу для автомобильной и боевой техники, а в завершение – построить переправу на участке водной преграды. Общая протяженность эстафеты порядка двух километров.

Проведение флотских состязаний позволит повысить профессиональное мастерство и определить лучшие на флоте экипажи переправочно-десантных средств и расчеты понтонно-мостовых парков, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов. Победители примут участие в окружном этапе конкурса.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)