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17.04.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики

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Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
Штаб-квартира НАТО. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Американцы подсчитали затраты стран Прибалтики на случай войны с Россией.

Вооружение добровольцев стран Балтии на случай вооруженного конфликта с Россией обойдется в 110 млн евро. Такой вывод сделали исследователи американского аналитического центра RAND Corporation.

Отмечается, что добровольцев придется вооружить приборами ночного видения, противовоздушным и противотанковым оружием. Указанной суммы хватит для снабжения 1 тыс. отрядов разного назначения.

RAND рекомендует странам Балтии скооперироваться для совместного противодействия России в информационном поле. Речь идет о создании единого центра разведки для улучшения совместного обмена информацией и усовершенствования коммуникации с аналогичными учреждениями Евросоюза и НАТО.

Ранее Международный центр оборонных исследований констатировал незащищенность побережья стран Балтии от внешней агрессии из-за слабых военно-морских сил, пишет Rubaltic.ru.

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
17.04.2019 15:56
Хватит боятся врагов. Товарищ Путин! Заложи сотни термоядерных мин по 50 мегатонн вдоль границ с врагом. Пусть попробуют пройти!!!
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