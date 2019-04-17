Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики

Американцы подсчитали затраты стран Прибалтики на случай войны с Россией.

Вооружение добровольцев стран Балтии на случай вооруженного конфликта с Россией обойдется в 110 млн евро. Такой вывод сделали исследователи американского аналитического центра RAND Corporation.

Отмечается, что добровольцев придется вооружить приборами ночного видения, противовоздушным и противотанковым оружием. Указанной суммы хватит для снабжения 1 тыс. отрядов разного назначения.

RAND рекомендует странам Балтии скооперироваться для совместного противодействия России в информационном поле. Речь идет о создании единого центра разведки для улучшения совместного обмена информацией и усовершенствования коммуникации с аналогичными учреждениями Евросоюза и НАТО.

Ранее Международный центр оборонных исследований констатировал незащищенность побережья стран Балтии от внешней агрессии из-за слабых военно-морских сил, пишет Rubaltic.ru.