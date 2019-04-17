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17.04.2019
Российская газета

Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками

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Источник изображения: rg.ru

В британской прессе с тревогой восприняли заявления президента РФ Владимира Путина о том, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" уже вышли на завершающую стадию. Об этом российский президент заявил на встрече с генералитетом минобороны и прокурорами по случаю назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий.

В британском таблоиде Daily Express, отметили, что эта МБР является мощнейшей ядерной ракетой России. "Самый большой зверь - известный как Сатана-2 - близок к развертыванию. Таким образом, совсем скоро на вооружение будет принята ракета, которая может уничтожить Англию и Уэльс", - констатировали в агентстве. Тревогу у издания вызвала информация о том, что этот ракетный комплекс могут принять на вооружение в течение двух лет.

Новый комплекс способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс

Также издание напомнило о других "смертоносных вооружениях" России - гиперзвуковой ракете "Кинжал" и "лазерной системе Пересвет", которые уже поставлены на боевое дежурство.

"Непобедимое гиперзвуковое оружие было показано ранее на видео. Оно появилось из подземной шахты космодрома Плесецк, затем остановилось, как бы паря над землей, а после устремилось к своей цели в облаке белого дыма", - так описали свои ощущения от "Кинжала" журналисты издания.

Кроме того, в Daily Express напомнили, что новые надводные корабли ВМФ и атомные подводные лодки будут вооружены в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая не имеет аналогов в мире по дальности и скорости. "Эта ракета призвана уничтожить американские города в случае ядерной войны", - считают английские журналисты.

Вместе с тем Daily Express, утверждает, что сейчас "американские чиновники все чаще бьют тревогу по поводу потенциальной угрозы со стороны гиперзвукового оружия, которое может нести "Сармат". Оно может перемещаться со скоростью, в пять и более раз превышающей скорость звука". "Сармат" - с тяжелая жидкостная МБР. Новый комплекс способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета способна доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
РС-20Б
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Плесецк
Ядерный щит
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3 комментария
№1
17.04.2019 09:38
Такую хорошую ракету тратить на этих англосаксов, меня жаба задавила бы, так какую нибудь старую модель Сатаны с 24 блоками и снести к чёртовой матери этот "пятачок" который уже несколько сот лет портит нам настроение и жизнь. В гробу МЫ их видели.
-1
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№2
17.04.2019 10:42
Цитата
В британском таблоиде Daily Express, отметили, что эта МБР является мощнейшей ядерной ракетой России. "Самый большой зверь - известный как Сатана-2 - близок к развертыванию. Таким образом, совсем скоро на вооружение будет принята ракета, которая может уничтожить Англию и Уэльс", - констатировали в агентстве. Тревогу у издания вызвала информация о том, что этот ракетный комплекс могут принять на вооружение в течение двух лет.
Да чего они волнуются? Спросили бы у наших небратьев из Украины, там бы им популярно объяснили, что всё это очередной фейк, мультик, на деле ничего нет и не будет никогда.

Цитата
Также издание напомнило о других "смертоносных вооружениях" России - гиперзвуковой ракете "Кинжал" и "лазерной системе Пересвет", которые уже поставлены на боевое дежурство.
Цитата
Кроме того, в Daily Express напомнили, что новые надводные корабли ВМФ и атомные подводные лодки будут вооружены в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая не имеет аналогов в мире по дальности и скорости. "Эта ракета призвана уничтожить американские города в случае ядерной войны", - считают английские журналисты.
Все неватники прекрасно понимают, что всё это не просто не существует, оно даже в принципе не может существовать, так как нарушает фундаментальные законы физики. В общем лапша для недалёких ватников - только такие могут поверить в их существование.
+4
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№3
17.04.2019 15:29
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
Такую хорошую ракету тратить на этих англосаксов, меня жаба задавила бы,
Великобритания, между прочим, тоже располагает базой ПЛАРБ и хранилищем ядерных боеприпасов. Это не говоря о РЛС СПРН и ПРО США, возможности принимать на свои авиабазы американские стратегические бомбардировщики и так далее. Так что, для поражения некоторых целей на их острове и "Сарматы" с "Авангардами" могут пригодиться.

Цитата, Враг сообщ. №2
Да чего они волнуются? Спросили бы у наших небратьев из Украины, там бы им популярно объяснили, что всё это очередной фейк, мультик, на деле ничего нет и не будет никогда.
Уж разработчики управляемой ракеты "Ольха" на основе корректируемой ракеты 9М55Ф от "Смерча" и ПКР "Нептун" на основе ПКР "Уран" наверняка разбираются в МБР, ГЗЛА и квазибаллистических ракетах гораздо лучше, чем специалисты из США и Великобритании. :)
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