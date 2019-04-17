Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками

В британской прессе с тревогой восприняли заявления президента РФ Владимира Путина о том, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" уже вышли на завершающую стадию. Об этом российский президент заявил на встрече с генералитетом минобороны и прокурорами по случаю назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий.

В британском таблоиде Daily Express, отметили, что эта МБР является мощнейшей ядерной ракетой России. "Самый большой зверь - известный как Сатана-2 - близок к развертыванию. Таким образом, совсем скоро на вооружение будет принята ракета, которая может уничтожить Англию и Уэльс", - констатировали в агентстве. Тревогу у издания вызвала информация о том, что этот ракетный комплекс могут принять на вооружение в течение двух лет.

Новый комплекс способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс

Также издание напомнило о других "смертоносных вооружениях" России - гиперзвуковой ракете "Кинжал" и "лазерной системе Пересвет", которые уже поставлены на боевое дежурство.

"Непобедимое гиперзвуковое оружие было показано ранее на видео. Оно появилось из подземной шахты космодрома Плесецк, затем остановилось, как бы паря над землей, а после устремилось к своей цели в облаке белого дыма", - так описали свои ощущения от "Кинжала" журналисты издания.

Кроме того, в Daily Express напомнили, что новые надводные корабли ВМФ и атомные подводные лодки будут вооружены в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая не имеет аналогов в мире по дальности и скорости. "Эта ракета призвана уничтожить американские города в случае ядерной войны", - считают английские журналисты.

Вместе с тем Daily Express, утверждает, что сейчас "американские чиновники все чаще бьют тревогу по поводу потенциальной угрозы со стороны гиперзвукового оружия, которое может нести "Сармат". Оно может перемещаться со скоростью, в пять и более раз превышающей скорость звука". "Сармат" - с тяжелая жидкостная МБР. Новый комплекс способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета способна доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение.

Александр Степанов