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17.04.2019
Российская газета

В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

В структуре трех десантных соединений - дивизий ВДВ в Туле и Новороссийске, а также в бригаде крылатой пехоты в Камышине (Волгоградская область) - впервые появились танковые подразделения. Точнее говоря, целые батальоны.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны сообщили, что сформированы они в начале года, и танкисты в тельняшках уже готовятся посоперничать с коллегами из других родов войск на всеармейских соревнованиях. Тем более что выступать экипажам ВДВ придется на привычной технике.

Забрасывать танки в тыл противника никто не собирается. У них иная миссия - огнем и броней поддержать действия десантных подразделений на поле боя

Современные бронемашины Т-72Б3, которыми оснастили тульских, новороссийских и камышинских десантников, идентичны тем, что уже несколько лет подряд проходят трассу танкового биатлона на подмосковном полигоне в Алабино.

О необходимости иметь в составе ВДВ штатные танковые подразделения говорят давно и не без оснований. К примеру, экс-командующий крылатой пехоты генерал-полковник Георгий Шпак не раз вспоминал, что в Афганистане наши военные без танков шагу не ступали, без них не проводили ни одну операцию.

- Ведь Воздушно-десантные войска могут наступать не только с воздуха, но и по земле. Какое наступление по земле без танков? Для быстрой организации боя танковые подразделения должны быть подчинены тому, кто проводит операцию, - заявил генерал "Интерфаксу".

Такого же мнения придерживается бывший главный десантник страны, ныне председатель Комитета Госдумы по обороне Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. Еще три года назад он утверждал, что в ВДВ скоро появятся танковые роты.

Его "сменщик", нынешний командующий "голубыми беретами" генерал-полковник Андрей Сердюков, в августе 2018-го сообщил: вслед за Сухопутными войсками и морской пехотой десантные войска начали оснащать тяжелой ударной бронетехникой. И уточнил: в ВДВ сейчас формируют три танковых батальона. Тогда же появилась информация, что для начала крылатая пехота получит более 30 модернизированных танков Т-72Б3.

В отличие от другой десантной техники, сбрасывать их на специальных парашютных системах и платформах в тыл противника никто не собирается. У этой ударной силы иная миссия на поле боя - огнем и броней обеспечить десантирование "голубых беретов" и поддержать их действия на земле.

Между тем вчера стали известны сроки поставок в армию модернизированных танков Т-90М "Прорыв-3". Первую партию этих машин, по словам главы корпорации "Уралвагонзавод" Александра Потапова, военные получат уже в нынешнем году.

Напомним, что речь идет о серийном выпуске по заказу минобороны усовершенствованных танков Т-90. По сравнению с базовой версией они имеют новый боевой башенный модуль, оборудованный 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Кроме того, оснащены дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм.

Еще на этот танк установили высокоавтоматизированную цифровую систему управления огнем. Она обеспечивает быстрый поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей. Т-90М также оборудован комплексом динамической защиты последнего поколения. И, что немаловажно для удобства экипажа, его планируют снабдить климат-контролем.

Впервые "Прорыв" показали экспертам и широкой публике в 2018-м на военно-промышленном форуме "Армия".


Юрий Гаврилов

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Сердюков Анатолий
Шаманов Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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