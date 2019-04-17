Фрегат "Адмирал Горшков" на праздновании 70-летия ВМС Китая откроют для посетителей

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Фрегат Северного флота (СФ) РФ "Адмирал Горшков" вошел в Филлипинское море, сообщили во вторник в пресс-службе СФ.

"Адмирал Горшков" продолжает переход в китайский порт и военно-морскую базу Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, сообщили в пресс-службе.

По данным СФ, в соответствии с программой визита российский фрегат будет открыт для посещения гостями праздника и участниками торжественных мероприятий.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в дальний поход 26 февраля. Для головного фрегата проекта 22350 этот поход - первый в его истории.

В составе отряда кораблей, возглавляемого фрегатом, находятся спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама".

Ранее экипаж корабля совершил деловые заходы в Джибути и в порт Коломбо островной республики Шри-Ланка. С начала дальнего похода фрегат прошёл более 11 тысяч морских миль и выполнил несколько общекорабельных учений по обороне отряда кораблей и применению ракетного оружия.

Фрегат "Адмирал Горшков" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". По данным СМИ, фрегат оснащен станцией визуальных помех "Филин", которая способна "ослеплять" противника.