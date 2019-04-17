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17.04.2019
Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" на праздновании 70-летия ВМС Китая откроют для посетителей

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Фото : spacebattles.com/Leo1

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Фрегат Северного флота (СФ) РФ "Адмирал Горшков" вошел в Филлипинское море, сообщили во вторник в пресс-службе СФ.

"Адмирал Горшков" продолжает переход в китайский порт и военно-морскую базу Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, сообщили в пресс-службе.

По данным СФ, в соответствии с программой визита российский фрегат будет открыт для посещения гостями праздника и участниками торжественных мероприятий.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в дальний поход 26 февраля. Для головного фрегата проекта 22350 этот поход - первый в его истории.

В составе отряда кораблей, возглавляемого фрегатом, находятся спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама".

Ранее экипаж корабля совершил деловые заходы в Джибути и в порт Коломбо островной республики Шри-Ланка. С начала дальнего похода фрегат прошёл более 11 тысяч морских миль и выполнил несколько общекорабельных учений по обороне отряда кораблей и применению ракетного оружия.

Фрегат "Адмирал Горшков" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". По данным СМИ, фрегат оснащен станцией визуальных помех "Филин", которая способна "ослеплять" противника.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Джибути
Китай
Россия
Филиппины
Шри-Ланка
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Военные учения
СФ
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