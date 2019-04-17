Российская армия получит танки Т-90М "Прорыв-3" уже в 2019 году

Российская армия начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" уже в нынешнем году. Все контрактные обязательства будут выполнены в срок.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Он не назвал точного количества бронемашин, заявив, что это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации.

Новый танк - глубокая модернзация Т-90. Он разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Т-90М имеет новый боевой башенный модуль, оборудован пушкой повышенной точности калибра 125 миллиметров. Кроме того, на нем стоит дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7 миллиметра, высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Эта система в состоянии найти, распознать, сопроводить и уничтожить цель.

А еще это первая бронемашина в истории отечественного танкостроения с системой кондиционирования.

Светлана Цыганкова