Войти
17.04.2019
Российская газета

Российская армия получит танки Т-90М "Прорыв-3" уже в 2019 году

583
0
+4
Источник изображения: rg.ru

Российская армия начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" уже в нынешнем году. Все контрактные обязательства будут выполнены в срок.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Он не назвал точного количества бронемашин, заявив, что это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации.

Новый танк - глубокая модернзация Т-90. Он разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Т-90М имеет новый боевой башенный модуль, оборудован пушкой повышенной точности калибра 125 миллиметров. Кроме того, на нем стоит дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7 миллиметра, высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Эта система в состоянии найти, распознать, сопроводить и уничтожить цель.

А еще это первая бронемашина в истории отечественного танкостроения с системой кондиционирования.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Похожие новости
13.12.2018
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
04.06.2018
"Терминатор": в строй из забвения
11.09.2017
Минобороны планирует провести опытно-войсковую эксплуатацию партии изделий "Армата"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
10.07.2017
Гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов в интервью "Коммерсанту" рассказал о состоянии, проблемах и будущем корпорации
16.02.2017
"Уралвагонзавод" может возглавить Потапов из Минпромторга - источник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя