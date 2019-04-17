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17.04.2019
РИА Новости

Патрушев рассказал, почему США мешают переходу к многополярному миру

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В мире идет переход от "американоцентричной однополярности" к более справедливому полицентричному мироустройству, но США всячески затягивают этот процесс, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто в связи с активным противодействием со стороны тех, кто стремится сохранить свое доминирование в мире. В ход идут различные способы давления - экономическое, информационно-психологическое, военно-политическое", - сказал он на заседании научного совета при Совбезе РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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