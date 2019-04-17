Патрушев рассказал, почему США мешают переходу к многополярному миру

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В мире идет переход от "американоцентричной однополярности" к более справедливому полицентричному мироустройству, но США всячески затягивают этот процесс, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто в связи с активным противодействием со стороны тех, кто стремится сохранить свое доминирование в мире. В ход идут различные способы давления - экономическое, информационно-психологическое, военно-политическое", - сказал он на заседании научного совета при Совбезе РФ.