Патрушев рассказал, почему США мешают переходу к многополярному миру
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В мире идет переход от "американоцентричной однополярности" к более справедливому полицентричному мироустройству, но США всячески затягивают этот процесс, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто в связи с активным противодействием со стороны тех, кто стремится сохранить свое доминирование в мире. В ход идут различные способы давления - экономическое, информационно-психологическое, военно-политическое", - сказал он на заседании научного совета при Совбезе РФ.
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