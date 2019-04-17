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17.04.2019
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" вошел в Филиппинское море

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Горшков" завершает переход из Южно-Китайского в Филиппинское море, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Отмечается, что российский фрегат, возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе, продолжает переход в китайский порт и военно-морскую базу Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая.

"В настоящее время российские корабли и суда завершают переход из Южно-Китайского в Филиппинское море. Фрегат сопровождают спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама". Их экипажи продолжают подготовку к официальному визиту в Китай и участию в военно-морском параде", - сказал он.

Отмечается, что согласно программе визита фрегат "Адмирал Горшков" будет открыт для посещения гостями праздника и участниками торжественных мероприятий.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата этот поход – первый в его истории. С начала дальнего похода корабль прошёл более 12,5 тысячи морских миль, выполнил несколько учений оборонительного характера и совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа.

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Страны
Джибути
Китай
Россия
Филиппины
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Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Военные учения
СФ
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