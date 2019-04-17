Ещё пара старых-новых "Медведей"

Военно-космические силы России получили два отремонтированных самолёта Ту-95МС. Вчера, 15 апреля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК) передал военным два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца.

"ТАНТК имени Г.М. Бериева передал ВКС России модернизированные самолёты Ту-95МС. В текущем месяце ТАНТК сдал экипажам дальней авиации два прошедших капитальный ремонт и модернизацию самолёта Ту-95МС. 11 апреля совершил перелёт к месту своего базирования Ту-95МС с бортовым номером 24. 13 апреля на свой базовый аэродром убыл Ту-95МС с бортовым номером 19", — сообщили в пресс-службе ТАНТК.

Самолёты Ту-95МС. Источник изображения: rg.ru

Ранее сообщалось, что ключевой задачей в ходе ремонта и модернизации Ту-95МС является доработка под ракеты Х-101. Согласно планам Минобороны, Военно-космические силы должны получить 43 обновлённых самолёта. В ходе работ на Ту-95МС устанавливается новая радиолокационная станция "Новелла-НВ", система отображения информации "СОИ-021", модернизированный бортовой комплекс обороны "Метеор-НМ2", турбовинтовые двигатели НК-12MПM и воздушные винты АВ-60Т. Кроме того, заменяется прицельно-навигационный комплекс, который позволит использовать новые стратегические крылатые ракеты. Специально под них у самолёта увеличен бомбовый отсек, а также установлены восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 ракет Х-101.

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95, неофициально известный как "Медведь", пошёл в серийное производство в 1955 году и неоднократно модернизировался. После очередной доработки в 1979 году самолёт получил обозначение МС и способность нести ядерные крылатые ракеты большой дальности Х-55. Всего до 1992 года было произведено порядка 500 единиц Ту-95 в различных модификациях (в частности, на его базе разрабатывался самолёт с атомным двигателем).