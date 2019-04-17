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17.04.2019
Российская газета

Жители Владивостока пробрались на фрегат Таиланда

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Источник изображения: rg.ru

Экипажи прибывших во Владивосток фрегатов ВМС Таиланда провели для горожан экскурсии по своим кораблям.

"Бангпаконг" и "Наресуан"пришли в бухту Золотой Рог в субботу, их первый за 15 лет визит стал ответной любезностью на заход эскадры Тихоокеанского флота в Таиланд в 2017 году.



Бесплатные экскурсии по кораблям проводили офицеры, передает ОТР. Гостям рассказали о вооружении фрегатов: противокорабельных ракетах, артустановках, вертолетных площадках, - провели в боевую рубку.

- Здорово было взглянуть на свой город со стороны моря, такое нечасто получается, - рассказала жительница Владивостока Елена Кузнецова.

После экскурсии туристам предложили купить сувениры: кепки и футболки с символикой таиландских ВМС, лапшу. Фрегаты уйдут из Владивостока в среду.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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