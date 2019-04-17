Жители Владивостока пробрались на фрегат Таиланда

Экипажи прибывших во Владивосток фрегатов ВМС Таиланда провели для горожан экскурсии по своим кораблям.

"Бангпаконг" и "Наресуан"пришли в бухту Золотой Рог в субботу, их первый за 15 лет визит стал ответной любезностью на заход эскадры Тихоокеанского флота в Таиланд в 2017 году.

Бесплатные экскурсии по кораблям проводили офицеры, передает ОТР. Гостям рассказали о вооружении фрегатов: противокорабельных ракетах, артустановках, вертолетных площадках, - провели в боевую рубку.

- Здорово было взглянуть на свой город со стороны моря, такое нечасто получается, - рассказала жительница Владивостока Елена Кузнецова.

После экскурсии туристам предложили купить сувениры: кепки и футболки с символикой таиландских ВМС, лапшу. Фрегаты уйдут из Владивостока в среду.

Антон Валагин