Жители Владивостока пробрались на фрегат Таиланда
Экипажи прибывших во Владивосток фрегатов ВМС Таиланда провели для горожан экскурсии по своим кораблям.
"Бангпаконг" и "Наресуан"пришли в бухту Золотой Рог в субботу, их первый за 15 лет визит стал ответной любезностью на заход эскадры Тихоокеанского флота в Таиланд в 2017 году.
Бесплатные экскурсии по кораблям проводили офицеры, передает ОТР. Гостям рассказали о вооружении фрегатов: противокорабельных ракетах, артустановках, вертолетных площадках, - провели в боевую рубку.
- Здорово было взглянуть на свой город со стороны моря, такое нечасто получается, - рассказала жительница Владивостока Елена Кузнецова.
После экскурсии туристам предложили купить сувениры: кепки и футболки с символикой таиландских ВМС, лапшу. Фрегаты уйдут из Владивостока в среду.
Антон Валагин
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