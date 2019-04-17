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17.04.2019
Интерфакс-АВН

Таджикский лидер просит ОДКБ помочь с обеспечением безопасности на границе с Афганистаном

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Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото
Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал Организацию Договора о коллективной безопасности оказать обещанную помощь в укреплении границы с Афганистаном.

"Я очень прошу, чтобы было принято решение ОДКБ об укреплении таджикско-афганской границы", - сказал лидер Таджикистана на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он отметил, что эта инициатива уже более четырех лет "не двигается с мертвой точки" и остается на бумаге.

"То, что происходит в этом регионе, я имею в виду с учетом ситуации в Афганистане, когда покинут американцы и НАТО, что будет там", - сказал Э.Рахмон.

"Почему мы волнуемся? Потому что более 60% границы бывшего Советского Союза с Афганистаном приходится на Таджикистан. Более 60%. Это порядка 1400 квадратных километров с очень сложным рельефом. Удержать очень тяжело, трудно, потребуются очень большие затраты", - отметил президент Таджикистана.

Таджикистан имеет самую протяженную почти 1400-километровую границу с Афганистаном. До 2005 года ее охраняли российские пограничники.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Таджикистан
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ОДКБ
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