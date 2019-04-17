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17.04.2019
Интерфакс-АВН

Кабриолет AURUS будет готов к Параду Победы - глава Минпромторга

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Aurus «Сенат»
Новинки Московского автосалона: Aurus «Сенат» — российский автомобиль представительского класса.
Источник изображения: habrastorage.org

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Кабриолет AURUS на базе седана Senat должен быть готов к Параду Победы, который пройдёт на Красной площади в Москве 9 мая, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если вы меня спрашиваете относительно готовности к поставке кабриолетов (AURUS, - "ИФ"), то мы рассчитываем на то, что готовность будет обеспечена. А с точки зрения прохождения всех репетиций, то это является обязательным элементом, машина участвует в данной процедуре", - сказал Д.Мантуров.

Ранее в интернете появились фотографии репетиций парада, где запечатлен кабриолет AURUS, кузовные панели которого были скрыты специальным камуфляжем.

Проект AURUS, изначально носивший неофициальное название "Кортеж", реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Модельный ряд включает в себя автомобили четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин.

В марте этого года официальный представитель ФСО Сергей Девятов сообщил "Интерфаксу", что гараж особого назначения (ГОН) пополняется отечественными автомобилями AURUS.

"Поставки идут, поставляются и длиннобазные машины - лимузины под торговым названием "Сенат" и микроавтобусы", - сказал С.Девятов 17 марта.

Он также отметил, что "в перспективе Минпромторг обещает выпуск AURUS в комплектации "внедорожник".

Представитель ФСО напомнил, что президент РФ уже год пользуется лимузином AURUS, на котором первый раз выехал 7 мая прошлого года на церемонию инаугурации. "И сейчас за рубежом президент пользуется машинами AURUS", - отметил С.Девятов.

Недавно на отечественном лимузине начал ездить и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В начале этого года глава правительства приехал на автомобиле AURUS Senat на Гайдаровский форум, проходивший в РАНХиГС.

Глава правительства очень доволен характеристиками этого продукта отечественного автопрома, сказал тогда "Интерфаксу" пресс-секретарь- премьера Олег Осипов.

Длина лимузина 6,6 метра, ширина более двух метров, высота 1,7 метра.

В автомобилях AURUS реализован уровень защиты, который превышает аналогичные параметры автомобилей конкурирующих марок, а также использованы конструкторские решения, которые позволили достичь высоких показателей безопасности.

В соответствии с современными требованиями, автомобили AURUS оснащены системой "ЭРА ГЛОНАСС" и полным набором систем активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), адаптивный круиз контроль, электронный контроль устойчивости, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие системы, которые позволяют избежать аварийных ситуаций. В ходе реализации проекта была разработана линейка мощных двигателей V8 и V12, которые работают вкупе с электромотором. Все автомобили данной линейки - впервые в истории российского автопрома - гибридные.

Спустя чуть меньше, чем полгода после мировой премьеры "Аурус" уже успел войти в список величайших лимузинов в истории по версии старейшего и одного из самых авторитетных в мире профильного издания - журнала Autocar (Великобритания). В настоящий момент ведутся работы по сертификации автомобилей AURUS Senat: седана и лимузина, скоро будет начато их серийное производство.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
Кортеж
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