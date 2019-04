Посадил и уронил: Маск потерял ступень в шторме

Шторм помешал Space X спасти ступень Falcon Heavy

Шторм помешал Илону Маску спасти первую ступень ракеты Falcon Heavy. Несмотря на успешную посадку на баржу, волны опрокинули ее, что не позволит использовать ступень второй раз.

Состоявшийся на прошлой неделе второй в истории пуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, ставший первым коммерческим стартом этой ракеты, оказался омрачен неприятным известием. Несмотря на то, что после старта удалось посадить все три ускорителя первой ступени ракеты,

одну из них, центральную, сохранить все-таки не получилось.

12 апреля (по московскому времени) в ходе запуска ракетой Falcon Heavy компании Space X был выведен спутник связи Arabsat-6A, две боковые ступени ракеты успешно приземлились на площадки на мысе Канаверал, третья, центральная - на баржу в океане.

Запуск Arabsat-6A оказался демонстрацией того, что сверхтяжелой ракете Falcon Heavy теперь найдется и коммерческая нагрузка. Этот аппарат массой вместе с топливом в 6 тонн был отправлен на геостационарную орбиту и проведет на ней минимум 15 лет.

Пуск был признан полностью успешным, ведь были выполнены его основные задачи и возвращены три первые ступени - в отличие от первого пуска в феврале 2018 года, когда центральную ступень спасти не удалось. В этот раз центральный ускоритель удачно сел на баржу в океане "Of Course I Still Love You" спустя 10 минут после старта.

Однако в распространенном 15 апреля сообщении говорится, что из-за большого волнения в море ступень была утеряна. "Из-за большого волнения моря команде SpaceX не удалось обеспечить доставку центрального ускорителя в порт Канаверал, - говорится в сообщении для СМИ представителя компании Space X Джеймса Глисона. - По мере ухудшения условий и волнения моря до 3 метров,

ускоритель начал сползать и не смог устоять вертикально.

Несмотря на то, что мы надеялись вернуть ускоритель невредимым, безопасность нашей команды была превыше всего". Однако, по словам представителей компании, утрата центрального блока никак не повлияет на будущие пуски ракет.

По словам Илона Маска, в том, что уцелевшую ступень не удалось вернуть в сохранности на берег, есть и вторая причина - падение было связано с невозможностью работы специального робота, который обычно удерживает приземлившиеся ступени на посадочной платформе.

Этот робот, неофициально называемый Octograbber, движется по палубе баржи и при помощи четырех гидравлических рук и своей массы удерживает спасенную ступень в вертикальном положении, не позволяя ей опасть при качке.

Однако рассчитано это устройство на удерживание первых ступеней ракет Falcon 9, центральная же ступень ракеты Falcon Heavy несколько отличается по устройству, поскольку к ней крепятся два боковых ускорителя, и робот не может ее удержать.

Пока из появившейся информации непонятно, что стало с упавшей ступенью - рухнула она в море или осталась на платформе. Однако из слов Илона Маска, что двигатели ступени, возможно, уцелели и они "ожидают обследования", можно сделать вывод, что ступень не скатилась в океан, а осталась на борту баржи.

Боковые ускорители, которые успешно приземлились на площадке на мысе Канаверад, после инспекции и восстановления будут вновь использованы в ракете Falcon Heavy, третий старт которой намечен на июнь, в нем будет использован другой центральный блок.

С учетом недавней потери за последние годы в ходе стартов компании Space X удалось 37 раз благополучно вернуть запущенные ступени, из них 23 раза - на платформу в океане, 13 раз - на мыс Канаверал и один раз - на площадку авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

2 марта состоялся другой исторический запуск - первого в истории частного пассажирского космического корабля Илона Маска, который в скором будущем станет прямым конкурентом российским кораблям "Союз" в доставке космонавтов на МКС. 3 марта он успешно пристыковался к МКС. "Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС! Это первый частно спроектированный и управляемый космический корабль для экипажа!" - сообщили в компании. Особенностью этой стыковки было то, корабль проводит ее в автоматическом режиме, в отличие от грузовых кораблей Dragon, которые стыкуются со станцией при помощи специальной руки-манипулятора.

Новый корабль Маска пилотируемый, однако ради безопасности его дебютная миссия состоялась в непилотируемом режиме. Вместо людей на борту корабля расположился манекен персонажа фильмов "Чужой" Эллен Рипли. "Наша цель - получить представление о том, что будут испытывать люди на "ее" месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полеты астронавтов будут безопасными", - пояснили накануне запуска в руководстве миссии.

