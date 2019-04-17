России это не понравится: противоракетная система THAAD направляется в Европу (The National Interest, США)

США получили около 200 ракет THAAD, а также 40 пусковых установок. Агентство по противоракетной обороне США описывает THAAD как «наземную установку, способную сбивать баллистические ракеты как в атмосфере, так и за ее пределами». НАТО клянется, указывает автор, что эта система, как и система Aegis, — исключительно оборонительная и «не представляет угрозы для России». И все поверили — НАТО?

Сухопутные силы США в апреле 2019 года объявили о намерении разместить в Румынии одну из своих батарей системы заатмосферного перехвата головных частей на конечном участке траектории (THAAD - Terminal High-Altitude Area-Defense). Запланированное на лето 2019 года размещение элементов этой системы совпадает с закрытием береговой противоракетной системы Aegis, тоже развернутой в Румынии, которой предстоит пройти запланированную модернизацию.

Система THAAD, которая в теории обладает сходными с системой Aegis характеристиками, может помочь заполнитель пробел, вызванный временным прекращением функционирования системы Aegis.

Однако размещение системы THAAD может вызвать недовольство российского руководства, как это было и в случае с Aegis.

"По просьбе НАТО министр обороны дал указание разместить систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО", - объявил представитель Европейского командования США.

"Комплексы THAAD из состава 69-ой противовоздушной артиллерийской бригады 32-й армии противовоздушного и противоракетного командования, дислоцированной в Форт-Худе, Штат Техас, будут интегрированы в существующую систему противоракетной обороны НАТО в течение короткого периода времени, когда будут проводиться запланированные на лето этого года работы по обслуживанию и модернизации размещенной в Румынии береговой системы противоракетной обороны Aegis".

Уже в начале 2019 года Сухопутные силы США получили около 200 ракет THAAD для своих семи батарей, а также примерно 40 пусковых установок. Агентство по противоракетной обороне США (U.S. Missile Defense Agency) на своем сайте описывает THAAD как "наземную установку, способную сбивать баллистические ракеты как в атмосфере, так и а ее пределами".

По данным этого агентства, "было проведено 15 успешных испытаний системы THAAD из 15 попыток с момента введения ее в строй. Самые последние испытания относятся к июлю 2017 года".

Сухопутные силы США разместили установки THAAD на острове Гуам, а также в Южной Корее. В марте 2019 года одна батарея комплекса THAAD была установлена в Израиле. Объединенные Арабские Эмираты также управляют установками THAAD.

"После своего развертывания комплексы THAAD будут выполнять те же задачи, которые раньше были возложены на береговую систему Aegis в Румынии на базе Девеселу по поддержке военно-морских сил. Они будут частью существующей противоракетной системы Соединенных Штатов и НАТО. Когда работы по размещению будут завершены, Верховное союзное воздушное командование возьмет на себя оперативный контроль над комплексами THAAD на время выполнения этой миссии".

Береговая система Aegis представляет собой наземную версию противоракетного комплекса SM-3 военно-морских сил США. Агентство по противоракетной обороне с помощью НАТО управляет комплексами Aegis в Польше и в Румынии. Эти системы помогают защитить Европу и Соединенные Штаты от ограниченного ракетного удара со стороны таких ближневосточных держав как Иран.

Американская противоракетная система в течение десятилетий вызывает противоречивые оценки в России. Москва считает американские противоракетные системы угрозой для глобального баланса сил, поскольку они теоретически могут уничтожить российские ракеты с ядерными боевыми частями. На самом деле большей части американских противоракет не хватает скорости, радиуса действия и точности для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Однако размещенные на Аляске и в Калифорнии американские наземные системы маршевого участка (обе они предназначены для перехвата северокорейских ракет) в ходе проведенных испытаний показали способность сбивать некоторые межконтинентальные баллистические ракеты.

Многие русские также ошибочно полагают, что береговая система Aegis обладает способностью применять ракеты земля-земля и могут использоваться как комплексы, предназначенные для нанесения внезапного первого удара.

Береговая система Aegis "вызывает специфический страх в России", - отметил Джеффри Льюис (Jeffry Lewis), эксперт в области ядерных вооружений расположенного в городе Монтерей Миддлберийского института международных исследований (Middlebury Institute of International Studies).

По мнению Льюиса, многие русские считают, что Соединенные Штаты в течение многих лет тайным образом оснащают свои противоракетные установки в Польше и в Румынии ракетами с ядерными боеголовками, превращая таким образом оборонительное оружие в то, что Льюис называет "скрытыми" ударными силами, истинная задача которых состоит в нанесении внезапного удара по Москве для того, чтобы "обезглавить" российское руководство.

"Это безумие, но я клянусь, что 100% из них верят в это", - сказал Льюис, имея в виду русских.

НАТО подчеркивает, что и система Aegis, и комплексы THAAD не представляют никакой угрозы для России. "Береговые противоракетные системы Aegis, размещенные в Румынии, будут проходить этим летом давно запланированную модернизацию", - подчеркнули представители Альянса после того, как Соединенные Штаты объявили о размещении комплексов THAAD.

"Эта модернизация распространяется на весь флот противоракетных комплексов Aegis, и они не получат никаких наступательных возможностей", - добавили представители НАТО.

Комплексы THAAD будут находится под оперативным контролем НАТО и под полным политическим контролем Североатлантического совета. Они будут использоваться до возвращения в строй береговой системы противоракетной обороны Aegis в Румынии.

Как ожидается, модернизация и размещение займут несколько недель.

В соответствии с задачами противоракетной системы НАТО, комплексы THAAD будут сфокусированы на потенциальной угрозе, исходящей из-за пределов евроатлантической зоны. Береговая противоракетная система Aegis является исключительной оборонительной.

Дэвид Экс является редактором журнала "Нейшнл интерест" по вопросам обороны. Он автор романов "Наркотик войны" (War Fix), "Война скучна" (War is Boring) и "С мачете наперевес" (Machete Squad).

Дэвид Экс (David Axe)

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