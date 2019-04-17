Войти
17.04.2019
ТАСС

Россия завершила поставку Китаю истребителей Су-35

487
0
+2
Истребитель Су-35 ВВС НОАК
Истребитель Су-35 ВВС НОАК (китайский бортовой номер "61271") во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), предположительно, во время перелета из КНР в Жуковский, 11.05.2018.
Источник изображения: Светлана Балаева / vk.com/nskspotting

Сумма российско-китайского контракта составила порядка $2,5 млрд

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с ранее подписанным контрактом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В соответствии с контрактом все самолеты Су-35 поставлены инозаказчику", - сказали в ведомстве.

Китай стал первым покупателем российских истребителей Су-35. Контракт на поставку в КНР 24 истребителей был подписан в 2015 году. Сумма контракта составила порядка $2,5 млрд. Договоренность также предусматривала поставки наземного оборудования и резервных двигателей.

Вторым зарубежным заказчиком Су-35 стала Индонезия. О подписании контракта с этой страной на поставку 11 истребителей стало известно в начале 2018 года. Согласно контракту, первые машины должны быть переданы Индонезии в этом году. Исполнение индонезийского контракта столкнулось с рядом трудностей, вызванных американскими санкциями, однако, как сообщал военно-дипломатический источник ТАСС, они не должны повлиять на поставку машин.

Первый полет сверхзвукового истребителя поколения "4++" Су-35С состоялся 19 февраля 2008 года. Он разработан на основе истребителя Су-27. Масса Су-35С составляет 19 т, практический потолок - 20 тыс. м, максимальная скорость - 2,5 тыс. км/ч, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до 8 т боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов) на 12 узлах внешней подвески. Истребитель Су-35С стоит на вооружении российской армии с 2015 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
Су-27
Су-35
Су-35С
Компании
ФСВТС РФ
Похожие новости
08.11.2017
Образец для продажи: зачем Индонезии новейший российский истребитель
12.09.2017
Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
20.07.2016
Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
25.09.2013
Авиационный разнобой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя