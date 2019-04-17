Россия завершила поставку Китаю истребителей Су-35

Истребитель Су-35 ВВС НОАК (китайский бортовой номер "61271") во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), предположительно, во время перелета из КНР в Жуковский, 11.05.2018.

Сумма российско-китайского контракта составила порядка $2,5 млрд

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с ранее подписанным контрактом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В соответствии с контрактом все самолеты Су-35 поставлены инозаказчику", - сказали в ведомстве.

Китай стал первым покупателем российских истребителей Су-35. Контракт на поставку в КНР 24 истребителей был подписан в 2015 году. Сумма контракта составила порядка $2,5 млрд. Договоренность также предусматривала поставки наземного оборудования и резервных двигателей.

Вторым зарубежным заказчиком Су-35 стала Индонезия. О подписании контракта с этой страной на поставку 11 истребителей стало известно в начале 2018 года. Согласно контракту, первые машины должны быть переданы Индонезии в этом году. Исполнение индонезийского контракта столкнулось с рядом трудностей, вызванных американскими санкциями, однако, как сообщал военно-дипломатический источник ТАСС, они не должны повлиять на поставку машин.

Первый полет сверхзвукового истребителя поколения "4++" Су-35С состоялся 19 февраля 2008 года. Он разработан на основе истребителя Су-27. Масса Су-35С составляет 19 т, практический потолок - 20 тыс. м, максимальная скорость - 2,5 тыс. км/ч, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до 8 т боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов) на 12 узлах внешней подвески. Истребитель Су-35С стоит на вооружении российской армии с 2015 года.