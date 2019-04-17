Превосходство в небе: исход конфликта в Ливии решат советские самолеты

СМИ проанализировали состояние боевой авиации в Ливии. Советские МиГи, которые некогда единым строем стояли на страже режима Каддафи, теперь сошлись друг с другом в гражданской войне

Американское издание Military Watch опубликовало статью "Кто контролирует небо над Ливией? По мере обострения конфликта авиация может сыграть решающую роль".

В историческом экскурсе, автор напоминает о том, что Ливийская Арабская Джамхария во времена Муаммара Каддафи обладала одним из крупнейших в мире воздушных боевых флотов. Правда, состоял он из истребителей третьего поколения. Это несколько сотен советских истребителей МиГ-23, ударные истребители Су-22 и элитные перехватчики МиГ-25.

Имелись у ливийских ВВС и модернизированные МиГ-21, модернизированные по стандартам третьего поколения, также были развернуты в значительном количестве.

Что касается сил ПВО, то они включали в себя советские системы С-200 и ЗРК "Куб" (2К12).

Изначально весь этот арсенал предназначался для защиты страны от потенциального нападения со стороны США, их европейских союзников или Египта.

Однако по окончании холодной войны Ливия сблизилась со странами Запада и, что называется, расслабилась. Каддафи пренебрег не только модернизацией армии, но и элементарным обслуживанием боевой техники.

Итог известен. В момент военного вторжения у Ливии не оказалось даже символической противоздушной обороны.

Огромный парк истребителей оказался бесполезен, поскольку самолеты, лишенные базового обслуживания, просто не смогли подняться в небо.

По иронии судьбы, это и уберегло их от уничтожения.

В итоге флот разделили многочисленные фракции, унаследовавшие власть в Ливии.

Итак, на сегодняшний день самыми мощными ВВС в регионе располагает, безусловно, Ливийская национальная армии во главе с фельдмаршалом Хафтаром.

Автор статьи утверждает, что восстановить боевые активы ему помогли Россия и Египет. Дело в том, что в Египте по-прежнему эксплуатируются несколько сотен МиГ-21. А у России есть большой резервный парк усиленных истребителей МиГ-23, которые были отправлены "на пенсию" в конце 1990-х годов.

В статье полагают, что ВВС национальной армии могли быть пополнены этими "ветеранами".

Свой вклад в укрепление воздушного флота Хафтара сделали и Объединенные Арабские Эмираты. Они предоставили истребители МиГ-21МФ (экспортная модификация).

Египет также помог запчастями к самолетам и поделился опытом обслуживания МиГов.

Все это и позволило ЛНА обеспечить бесполетную зону над Западной Ливией с 8 апреля 2019 года.

Оперативный боевой флот ВВС Ливийской национальной армии в настоящее время насчитывает 14 МиГ-21, два Су-22, около дюжины МиГ-23, а также семь вертолетов Ми-24/35.

ВВС Хафтара обладают серьезным преимуществом над воздушным флотом прозападного Правительства национального согласия. Противопоставить ЛНА они могут менее десяти боевых самолетов, включая один МиГ-25.

Это самый мощный боевой реактивный самолет на ливийской службе. В его арсенале есть ракеты класса воздух-воздух Р-40, несущие 100-килограммовые боеголовки. А скорость самолета может достигать почти трех чисел Маха.

В принципе МиГ-25 вполне мог бы доминировать в небе Ливии, но высокие требования к техническому обслуживанию делают его использование непрактичным по сравнению с МиГ-21 и МиГ-23.

Важную роль в борьбе за небо Ливии играет не только количество самолетов, но и качество подготовки пилотов. А с этим в ЛНА проблемы.

Обучением новых кадров в стране долгие годы не занимались, а потому воевать в небе вынуждены летчики пенсионного возраста.

Есть сведения, что сейчас в египетской Военно-воздушной академии проходят подготовку более молодые пилоты. Но вот успеют ли они выучиться до окончания войны - большой вопрос.

Как бы там ни было, автор статьи полагает, что в воздушном противостоянии больше шансов у ВВС Хафтара. Парк истребителей позволяет наносить регулярные авиаудары по таким важным объектам, как аэродромы и командные центры.

А, если война затянется на 2020-е годы, это преимущество, вероятно, будет закреплено. Ведь флот пополнят новые истребители, а за их штурвалы сядут молодые пилоты.

Олег Корякин