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17.04.2019
ТАСС

Космонавты Кононенко и Овчинин установили аппаратуру для эксперимента "Ряска"

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Роскосмос

В рамках эксперимента космонавты исследуют изменение поведения растений и их ориентацию в условиях невесомости

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин установили оборудование для проведения биологического эксперимента "Ряска". Аппаратуру поместили в модуле "Рассвет", сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин установили в модуле "Рассвет" аппаратуру для проведения нового биологического эксперимента "Ряска", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте госкорпорации.

В эксперименте "Ряска" планируется исследовать изменение поведения растений, их ориентацию в условиях невесомости, а также дать возможность учащимся провести сравнительный анализ с состоянием растений в наземных условиях. До этого на борту МКС не проводились эксперименты, исследующие реакцию грави- и фоточувствительных органов водных растений на изменение внешних условий.

Параллельно эксперимент будет проводиться на Земле учащимися школ и сотрудниками Института медико-биологических проблем РАН. Его результаты будут использоваться в учебном процессе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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