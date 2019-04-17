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17.04.2019
Известия.ru

Израиль мог впервые использовать новейшую ракету Rampage в Сирии

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Источник изображения: Фото: IMS

Израильские военные могли впервые использовать аэробаллистическую ракету Rampage в ходе авиаудара, нанесенного по Сирии в минувшую субботу.

Об этом на странице в Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей. Он полагает, что удар при помощи ракеты нанес истребитель ВВС Израиля F-16 Fighting Falcon.

Ракету класса "воздух–поверхность" Rampage разработали израильские компании IAI (Israel Aerospace Industries) и IMS (Israel Military Industries), отмечает во вторник, 16 апреля, "Федеральное агентство новостей". Она может применяться истребителями четвертого и пятого поколений.

Дальность применения Rampage составляет 150 километров. Впервые ее показали общественности в 2018 году.

Атака на военный объект в городе Мусаяф в сирийской провинции Хама произошла 13 апреля в районе 2:30 по местному времени (совпадает с мск). Военные самолеты Израиля пролетели над ливанским воздушным пространством и атаковали сирийскую территорию.

Часть ракет была перехвачена, однако некоторые из них достигли целей. В результате было обрушено несколько зданий, а также пострадали трое военнослужащих.

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
Продукция
F-16
Компании
IAI
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