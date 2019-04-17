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17.04.2019
Известия.ru

Путин назвал сроки первого запуска ракеты "Ангара-А5М"

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos/via Globallookpress

Президент России Владимир Путин назвал сроки первого запуска ракеты "Ангара-А5М". По его словам, старт запланирован на 2025 год.

На заседании Совбеза во вторник, 16 апреля, глава государства сказал о необходимости завершить создание на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет-носителей, в том числе для "Ангары" и "Ангары А5М", передает "Интерфакс".

В связи с этим Путин отметил, что "Ангара А5М" должна полететь с космодрома Восточный в 2025 году.

В семейство ракет-носителей "Ангара" входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" и ее модификации "А5М" и пилотируемая "А5П", а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Их грузоподъемность составляет от 3,5 до 37,5 т.

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.

Ранее в апреле сообщалось, что первый в 2019 году старт ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационным спутником "Благовест" планируется осуществить 23 мая с космодрома Байконур.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Луна
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